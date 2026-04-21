تويوتا تؤجل تصنيع سيارة RAV4 الكهربائية.. ما السر؟

كشفت شركة تويوتا رسميًا عن تحويل طراز “راف 4” الشهير لموديل 2026 إلى مركبة هجينة فقط (Hybrid-only)، واضعة حداً للتكهنات حول إمكانية إطلاق نسخة كهربائية بالكامل من هذه السيارة في المستقبل القريب.

ورغم أن الشركة لا تستبعد الفكرة تمامًا على المدى البعيد، إلا أن التصريحات الأخيرة للإدارة الهندسية أكدت أن التركيز الحالي ينصب على تعزيز تكنولوجيا الهجين التي تبرع فيها العلامة اليابانية.

رؤية هندسية ترفض الاستعجال

وفي حديثه لوسائل الإعلام، أكد يوشينوري فوتوناجان، كبير مهندسي طراز "راف 4" الجديد، أن التحول الكامل للكهرباء بالنسبة لهذا الطراز "لن يحدث اليوم"، مشيرًا إلى أن الشركة لا تزال ترى في المحركات الهجينة الحل الأكثر توازنًا للعملاء في الوقت الحالي.

وتأتي هذه التصريحات لتعزز استراتيجية تويوتا القائمة على تنوع منظومات الدفع (Multi-powertrain strategy)، بدلاً من الاندفاع نحو الكهرباء الكاملة لجميع الطرازات دفعة واحدة.

الفصل بين "راف 4" وسلسلة "bZ" الكهربائية

تحرص تويوتا على الحفاظ على خط فاصل وواضح بين طراز "راف 4" العريق وبين سلسلة "bZ" المخصصة حصريًا للسيارات الكهربائية بالكامل.

ويرى خبراء السوق أن هذا التوجه يهدف لحماية مكانة "راف 4" كأكثر سيارات الدفع الرباعي مبيعاً في العالم، من خلال تقديم خيارات هجينة تعتمد على الكفاءة والاعتمادية دون إجبار المستهلك على الانتقال للكهرباء قبل جاهزية البنية التحتية العالمية بشكل كامل في عام 2026.