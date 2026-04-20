تكنولوجيا وسيارات

سيارات سيدان 2026 جديدة بالسوق المصري

إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: رينو ميجان، و نيسان سنترا، و هيونداي اكسنت RB، و سوزوكى سويفت ديزاير، و تويوتا كورولا .

رينو ميجان موديل 2026

تحصل سيارة رينو ميجان موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 220 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 330 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 450 ألف جنيه .

نيسان سنترا موديل 2026

تستمد سيارة نيسان سنترا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 118 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 52 لتر، وعزم دوران 154 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة نيسان سنترا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 20 ألف جنيه .

هيونداي اكسنت RB موديل 2026

سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 بها خزان وقود سعة 43 لتر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 125 حصان، وبها عزم دوران 156 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 729 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 759 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 800 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 839 ألف جنيه .

سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026

تحصل سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، وبها قوة 80 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 165 كم/ساعة، وبها عزم دوران 111 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تتوافر سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 770 ألف جنيه .

تويوتا كورولا موديل 2026

عزم دوران سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 يصل إلي 154 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وبها قوة 120 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوي إلي 189 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 280 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 380 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 480 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 580 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 630 ألف جنيه .

