سيارات عائلية 2026 في السوق السعودي

يحتوي سوق السيارات السعودي علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت هذه الإصدارات استقرار سوق السيارات السعودي، ومن بينها: رينو أركانا، وشيري تيجو 7L ، وسيتروين C4، وتويوتا راف 4، وتانك 700 .

تانك 700 موديل 2026

تنتج سيارة تانك 700 موديل 2026 قوة 864 حصان، وبها عزم دوران 1195 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة تانك 700 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 255 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تانك 700 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 285 ألف ريال سعودي .

تويوتا راف 4 موديل 2026

تستمد سيارة تويوتا راف 4 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 170 حصان، وعزم دوران 203 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة تويوتا راف 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 106 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا راف 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 112 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا راف 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 129 ألف ريال سعودي .

سيتروين C4 موديل 2026

تحصل سيارة سيتروين C4 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها قوة 130 حصان، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 50 لتر .

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 79 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 100 ألف جنيه .

شيري تيجو 7 موديل 2026

تستمد سيارة شيري تيجو 7 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 290 حصان، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شيري تيجو 7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 63 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة شيري تيجو 7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 81 ألف ريال سعودي .

رينو أركانا موديل 2026

عزم دوران سيارة رينو أركانا موديل 2026 يصل إلي 262 نيوتن/متر، وبها قوة 155 حصان، ومحرك سعة 1300 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 50 لتر .

الفئة الأولي من سيارة رينو أركانا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 86 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة رينو أركانا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 98 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة رينو أركانا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 120 ألف ريال سعودي .