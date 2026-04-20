قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرخص 5 سيارات كروس أوفر موديل 2026 بمصر
مفيش ضهر | رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
وزير الخارجية: الحلول الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار تظل الخيار الأوحد لتسوية النزاعات
بنتي مش عبء | صرخة أم تهز التعليم في طنطا .. رفض دمج طفلة داون رغم القانون ومدير يبرر: العيال هتخاف منها
حقيقة وفاة هاني شاكر | نقابة الموسيقيين تحسم الجدل .. خاص
الشكاير مغطية الأسفلت | انقلاب سيارة أعلاف على الطريق الزراعي بقويسنا .. صور
بشروط | الضرائب تعلن عن مزايا جديدة لأصحاب الأنشطة التجارية أقل من 20 مليون جنيه
بعد مقتل إمام مسجد نجع حمادى | بيان رسمي من أوقاف قنا
الموت يفجع أكرم حسني
قرار نهائي من الإعلاميين بعد التحقيق مع هاني حتحوت في مخالفات مهنية
موهبة فطرية.. الموسيقار يحيى الموجي: والدي اشتغل 4 سنوات على لحن قارئة الفنجان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سيارات عائلية 2026 في السوق السعودي

إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات السعودي علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت هذه الإصدارات استقرار سوق السيارات السعودي، ومن بينها:  رينو أركانا، وشيري تيجو 7L ، وسيتروين C4، وتويوتا راف 4، وتانك 700 .

تانك 700 موديل 2026

تنتج سيارة تانك 700 موديل 2026 قوة 864 حصان، وبها عزم دوران 1195 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة تانك 700 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 255 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تانك 700 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 285 ألف ريال سعودي .

تويوتا راف 4 موديل 2026

تستمد سيارة تويوتا راف 4 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 170 حصان، وعزم دوران 203 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة تويوتا راف 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 106 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا راف 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 112 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا راف 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 129 ألف ريال سعودي .

سيتروين C4 موديل 2026

تحصل سيارة سيتروين C4 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها قوة 130 حصان، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 50 لتر .

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 79 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 100 ألف جنيه .

شيري تيجو 7 موديل 2026 

تستمد سيارة  شيري تيجو 7 موديل 2026  قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 290 حصان، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة  شيري تيجو 7 موديل 2026  تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 63 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة  شيري تيجو 7 موديل 2026  تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 81 ألف ريال سعودي .

رينو أركانا موديل 2026

عزم دوران سيارة رينو أركانا موديل 2026 يصل إلي 262 نيوتن/متر، وبها قوة 155 حصان، ومحرك سعة 1300 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 50 لتر .

الفئة الأولي من سيارة رينو أركانا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 86 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة رينو أركانا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 98 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة رينو أركانا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 120 ألف ريال سعودي .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ترشيحاتنا

Huawei Pura X Max

مواصفات وسعر Huawei Pura X Max رسمياً.. عملاق هواوي يتحدى الجميع

انفينيتي QX55 موديل 2026

سعر ومواصفات انفينيتي QX55 موديل 2026 في السعودية

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا .. هونر تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة | إليك مواصفاتها وبسرعة شحن طلقة إليك أحدث باور بانك بأعلى إمكانيات في 2026

بالصور

أرخص 5 سيارات كروس أوفر موديل 2026 بمصر

لكزس سوبر كار.. زلزال تويوتا الجديد في عالم السيارات الخارقة لعام 2026

أبرزهم ليلى علوي وحنان مطاوع .. نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت الدورة العاشرة من مهرجان أسوان

ضياء العوضي وحقيقة نظام الطيبات .. هل يعالج أخطر الأمراض

فيديو

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد