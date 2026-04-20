الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات نيسان قشقاي 2026 الجديدة

إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: نيسان قشقاي موديل 2026، وتنتمي قشقاي لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

أبعاد نيسان قشقاي موديل 2026

تأتى سيارة نيسان قشقاي موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4425 مم، وعرض 1835 مم، وارتفاع 1625 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2665 مم .

محرك نيسان قشقاي موديل 2026

تحصل سيارة نيسان قشقاي موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 148 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 206 كم/ساعة، وتحتاج إلي 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8.9 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات نيسان قشقاي موديل 2026

زودت سيارة نيسان قشقاي موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية جانبية، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وزجاج فاميه .

بالاضافة إلي ان سيارة نيسان قشقاي موديل 2026 بها، تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها مثبت سرعة، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها كاميرا خلفية .

سعر نيسان قشقاي موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة نيسان قشقاي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 574 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان قشقاي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 640 ألف جنيه .

