شيرى تيجو 7 و ZS .. سيارات جديدة 2026 في السوق المحلي

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: جيتور اكس 70 بلس، وشانجان سى اس 55 بلس، وام جى ZS، وجي أي سي جى اس 3 امزوم، وشيرى تيجو 7 .

شيرى تيجو 7 موديل 2026

تحصل سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 145 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 70 ألف جنيه .

جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2026

تستمد سيارة قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 177 حصان، وبها خزان وقود سعة 47 لتر، وعزم دوران 270 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 994 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 109 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 189 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 295 ألف جنيه .

ام جى ZS موديل 2026

قوة سيارة ام جى ZS موديل 2026 تصل إلي 120 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتحتاج إلي 5.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 180 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة ام جى ZS موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 50 ألف جنيه .

شانجان سى اس 55 بلس موديل 2026

خزان وقود سيارة شانجان سى اس 55 بلس موديل 2026 يصل إلي 55 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 185 حصان، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شانجان سى اس 55 بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان سى اس 55 بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 230 ألف جنيه .

جيتور اكس 70 بلس موديل 2026

عزم دوران سيارة جيتور اكس 70 بلس موديل 2026 يصل إلي 230 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وقوة 156 حصان، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة جيتور اكس 70 بلس موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 250 ألف جنيه .