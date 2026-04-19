الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

الفرق بين .. اركفوكس الفا s5 و اكسييد اى اس 2026

إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: اركفوكس الفا s5 و اكسييد اى اس موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

محرك اكسييد اى اس موديل 2026

تحصل سيارة اكسييد اى اس موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها بطارية سعة 34 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 200 كم/ساعة، وبها قوة 261 حصان، وبها عزم دوران 324 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ اكسييد اى اس موديل 2026

زودت سيارة اكسييد اى اس موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

سعر اكسييد اى اس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اكسييد اى اس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 850 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكسييد اى اس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 250 ألف جنيه .

محرك اركفوكس الفا s5 موديل 2026

تحصل سيارة اركفوكس الفا s5 موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 80 كيلووات/ساعة، وبها قوة 523 حصان، ويمكنها قطع مسافة 708 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ اركفوكس الفا s5 موديل 2026

تمتلك سيارة اركفوكس الفا s5 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

سعر اركفوكس الفا s5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اركفوكس الفا s5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 499 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اركفوكس الفا s5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 599 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 محرك اكسييد اى اس موديل 2026 اى اس موديل 2026 وسائل الأمان بـ اكسييد اى اس سعر اكسييد اى اس موديل 2026 محرك اركفوكس الفا s5 اركفوكس الفا s5 موديل 2026 سعر اركفوكس الفا s5 موديل 2026 السيارات السيدان

