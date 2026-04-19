مواصفات بروتون ساجا موديل 2026 الجديدة

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

بروتون ساجا موديل 2026

وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: بروتون ساجا موديل 2026، وتنتمي ساجا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات بروتون ساجا موديل 2026

زودت سيارة بروتون ساجا موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها كاميرا خلفية، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس .

محرك بروتون ساجا موديل 2026

تحصل سيارة بروتون ساجا موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، وتنتج قوة 95 حصان، وتحتاج إلي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وعزم دوران 120 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ بروتون ساجا موديل 2026

تمتلك سيارة بروتون ساجا موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

سعر بروتون ساجا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بروتون ساجا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 599 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بروتون ساجا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 649 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بروتون ساجا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 670 ألف جنيه .