عطل خفي في نيسان فرونتير V6 يتسبب في تلف المحرك

رغم السمعة الطيبة التي اكتسبها محرك "VQ38DD" سداسي الأسطوانات في سيارات نيسان فرونتير من حيث الاعتمادية والقوة، إلا أن تقارير فنية حديثة في أبريل 2026 كشفت عن ثغرة داخلية قد تحول عطلاً بسيطًا إلى كارثة ميكانيكية.

وتكمن المشكلة في تصميم وموقع مضخة الماء الداخلية، والتي قد يؤدي فشلها المفاجئ إلى تلوث زيت المحرك بسائل التبريد، مما يسبب أضرارًا جسيمة في الأجزاء الحيوية للمحرك قد تصل إلى حد التلف الكامل.

تفاصيل العيب الهندسي ومخاطر التسرب

أظهرت عمليات فك وفحص دقيقة للمحرك (Teardown) أن ضعفًا في سدادات مضخة الماء أو فشلها يؤدي إلى اختلاط سائل التبريد بالزيت داخل منظومة الاحتراق.

وبما أن المحرك سعة 3.8 لتر يعتمد على تصميم معقد لمسارات السوائل، فإن أي تسرب داخلي لا يتم اكتشافه فورًا قد يؤدي إلى فقدان لزوجة الزيت وانهيار المحرك تحت ضغط التشغيل، وهو ما يضع علامات استفهام حول مدى متانة هذا التصميم على المدى الطويل رغم بساطة تكوينه الظاهرية.

توازن الأداء وتحديات الصيانة المستمرة

منذ عام 2020، اعتمدت نيسان فرونتير على هذا المحرك كخيار وحيد يوفر قوة 310 أحصنة وعزم دوران يصل إلى 281 رطلاً/قدم، وهو ما جعله المفضل للباحثين عن الأداء التقليدي بعيدًا عن تعقيدات الشواحن التوربينية.

وشدد الخبراء على أن الصيانة الدورية ومراقبة حالة سائل التبريد أصبحت ضرورة قصوى لملاك هذه الشاحنات، لتجنب تكاليف إصلاح باهظة قد تنتج عن قطعة صغيرة تم التغاضي عن فحصها داخل قلب المحرك النابض.