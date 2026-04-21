قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
كاف يدرس تعديل مواعيد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
من القاهرة إلى أوروبا.. تحركات رئاسية مكثفة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا وهولندا والمجر
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه.. هل يهبط لأدنى من 50 جنيها؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عطل خفي في نيسان فرونتير V6 يتسبب في تلف المحرك

نيسان فرونتير
نيسان فرونتير
عزة عاطف

رغم السمعة الطيبة التي اكتسبها محرك "VQ38DD" سداسي الأسطوانات في سيارات نيسان فرونتير من حيث الاعتمادية والقوة، إلا أن تقارير فنية حديثة في أبريل 2026 كشفت عن ثغرة داخلية قد تحول عطلاً بسيطًا إلى كارثة ميكانيكية. 

وتكمن المشكلة في تصميم وموقع مضخة الماء الداخلية، والتي قد يؤدي فشلها المفاجئ إلى تلوث زيت المحرك بسائل التبريد، مما يسبب أضرارًا جسيمة في الأجزاء الحيوية للمحرك قد تصل إلى حد التلف الكامل.

تفاصيل العيب الهندسي ومخاطر التسرب

أظهرت عمليات فك وفحص دقيقة للمحرك (Teardown) أن ضعفًا في سدادات مضخة الماء أو فشلها يؤدي إلى اختلاط سائل التبريد بالزيت داخل منظومة الاحتراق. 

وبما أن المحرك سعة 3.8 لتر يعتمد على تصميم معقد لمسارات السوائل، فإن أي تسرب داخلي لا يتم اكتشافه فورًا قد يؤدي إلى فقدان لزوجة الزيت وانهيار المحرك تحت ضغط التشغيل، وهو ما يضع علامات استفهام حول مدى متانة هذا التصميم على المدى الطويل رغم بساطة تكوينه الظاهرية.

توازن الأداء وتحديات الصيانة المستمرة

منذ عام 2020، اعتمدت نيسان فرونتير على هذا المحرك كخيار وحيد يوفر قوة 310 أحصنة وعزم دوران يصل إلى 281 رطلاً/قدم، وهو ما جعله المفضل للباحثين عن الأداء التقليدي بعيدًا عن تعقيدات الشواحن التوربينية. 

وشدد الخبراء على أن الصيانة الدورية ومراقبة حالة سائل التبريد أصبحت ضرورة قصوى لملاك هذه الشاحنات، لتجنب تكاليف إصلاح باهظة قد تنتج عن قطعة صغيرة تم التغاضي عن فحصها داخل قلب المحرك النابض.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
الذباب
مهرجان كان 79
عادات يومية تدمر جسمك بصمت
المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد