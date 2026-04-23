حكم زيادة الإمام ركعة خامسة في الصلاة الرباعية.. ماذا يفعل المأموم؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرسيدس-بنز⁠ تراهن على “سي كلاس” الكهربائية 2027 لاستعادة التوازن

سي كلاس الكهربائية
سي كلاس الكهربائية
كريم عاطف

كشفت مرسيدس-بنز⁠ عن الجيل الكهربائي بالكامل من C-Class موديل 2027، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها في سوق السيارات الكهربائية وتقليل الضغوط المالية، مع تقديم فلسفة تصميم وتقنيات جديدة كليا.

السيارة الجديدة من مرسيدس-بنز⁠ تستوحي ملامحها من شقيقتها الأكبر GLC الكهربائية، لكنها تأتي بلغة تصميم أكثر حدة وأناقة، بعيدا عن الشكل البيضاوي الذي واجه انتقادات في طرازات مرسيدس الكهربائية السابقة، الواجهة الأمامية تحمل طابعا كلاسيكيا مستوحى من طرازات تاريخية، مع شبكة عريضة وإضاءة رقمية متطورة تضم أكثر من ألف نقطة ضوئية، ما يمنحها حضورا لافتا.

وتستمر الهوية البصرية الفريدة في باقي التفاصيل، حيث تنتشر “نجمة مرسيدس” في عناصر الإضاءة والسقف البانورامي، الذي يضم أكثر من 160 نقطة مضيئة، ليخلق أجواء فاخرة أقرب لعالم السيارات المستقبلية، مع الحفاظ على كفاءة هوائية مميزة بمعامل سحب يبلغ 0.22.

داخل المقصورة، ترتقي السيارة بمفهوم الفخامة الرقمية، إذ تأتي الفئات العليا بشاشة “Hyperscreen” بعرض 39.1 بوصة تمتد عبر لوحة القيادة بالكامل، بينما تحصل الفئات القياسية على شاشات رقمية أقل تعقيدًا، كما ساهمت المنصة الكهربائية الجديدة في زيادة الرحابة، مع امتداد قاعدة العجلات وتحسن ملحوظ في المساحات الداخلية.

من الناحية الفنية، تعتمد السيارة على نظام دفع كهربائي ثنائي المحركات بقوة تصل إلى 482 حصانا وعزم دوران يبلغ 800 نيوتن متر، ما يسمح لها بالتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.1 ثانية فقط، وتستمد الطاقة من بطارية بسعة 94.5 كيلوواط/ساعة، توفر مدى يصل إلى 762 كيلومتر في الشحنة الواحدة.

وتدعم السيارة شحن سريع بقدرة 330 كيلوواط، يتيح إضافة نحو 325 كيلومتر من المدى خلال 10 دقائق فقط، مع توجه مستقبلي لطرح نسخة بدفع خلفي بمدى يتجاوز 800 كيلومتر.

أما تجربة القيادة، فتعد بأن تكون الأكثر رياضية في تاريخ الطراز، بفضل نظام توجيه العجلات الخلفية الذي يعزز الثبات ويحسن المناورة، إلى جانب نظام تعليق هوائي ذكي يتفاعل مع حالة الطريق مسبقا عبر البيانات السحابية، ما يرفع مستوى الراحة إلى مستويات قريبة من فئة S-Class.

ومن المنتظر طرح السيارة في الأسواق خلال النصف الأول من 2027، على أن يتم الإعلان عن الأسعار رسميا قبل موعد الإطلاق بفترة قصيرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

الموز عند 41 جنيهًا والتفاح يقترب من 60 جنيهًا.. وتراجع في سعر الطماطم وعدد من الخضروات

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

خطوات اضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

مواعيد المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

11 أم 12 ليلاً؟.. مواعيد غلق المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

كشف اثري

صدفة تقود إلى كنز مدفون| كشف اثري ضخم يظهر أثناء حفر ملعب في الشرقية.. والأهالي يروون التفاصيل الكاملة

الطقس

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. وتحذيرات من موجة حارة تضرب البلاد

7 خطوات.. احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى في الصيف

احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف
احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف
احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف

‏لأول مرة.. السيارات الكهربائية تصبح أرخص من البنزين في المملكة المتحدة

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مرحاض داخل السيارة.. ابتكار غير تقليدي من سيريس

مرحاض داخل السيارة
مرحاض داخل السيارة
مرحاض داخل السيارة

فيديو

منة شلبي

منهم ياسمين عبد العزيز ويسرا.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة والد منة شلبي

صورة من الفيديو

تجار مواشي وشنطة فلوس| حكاية نقطة بمليون جنيه في فرح بالغربية.. المعازيم يكشفون القصة

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد