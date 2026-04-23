مرسيدس-بنز⁠ تراهن على “سي كلاس” الكهربائية 2027 لاستعادة التوازن

كشفت مرسيدس-بنز⁠ عن الجيل الكهربائي بالكامل من C-Class موديل 2027، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها في سوق السيارات الكهربائية وتقليل الضغوط المالية، مع تقديم فلسفة تصميم وتقنيات جديدة كليا.

السيارة الجديدة من مرسيدس-بنز⁠ تستوحي ملامحها من شقيقتها الأكبر GLC الكهربائية، لكنها تأتي بلغة تصميم أكثر حدة وأناقة، بعيدا عن الشكل البيضاوي الذي واجه انتقادات في طرازات مرسيدس الكهربائية السابقة، الواجهة الأمامية تحمل طابعا كلاسيكيا مستوحى من طرازات تاريخية، مع شبكة عريضة وإضاءة رقمية متطورة تضم أكثر من ألف نقطة ضوئية، ما يمنحها حضورا لافتا.

وتستمر الهوية البصرية الفريدة في باقي التفاصيل، حيث تنتشر “نجمة مرسيدس” في عناصر الإضاءة والسقف البانورامي، الذي يضم أكثر من 160 نقطة مضيئة، ليخلق أجواء فاخرة أقرب لعالم السيارات المستقبلية، مع الحفاظ على كفاءة هوائية مميزة بمعامل سحب يبلغ 0.22.

داخل المقصورة، ترتقي السيارة بمفهوم الفخامة الرقمية، إذ تأتي الفئات العليا بشاشة “Hyperscreen” بعرض 39.1 بوصة تمتد عبر لوحة القيادة بالكامل، بينما تحصل الفئات القياسية على شاشات رقمية أقل تعقيدًا، كما ساهمت المنصة الكهربائية الجديدة في زيادة الرحابة، مع امتداد قاعدة العجلات وتحسن ملحوظ في المساحات الداخلية.

من الناحية الفنية، تعتمد السيارة على نظام دفع كهربائي ثنائي المحركات بقوة تصل إلى 482 حصانا وعزم دوران يبلغ 800 نيوتن متر، ما يسمح لها بالتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.1 ثانية فقط، وتستمد الطاقة من بطارية بسعة 94.5 كيلوواط/ساعة، توفر مدى يصل إلى 762 كيلومتر في الشحنة الواحدة.

وتدعم السيارة شحن سريع بقدرة 330 كيلوواط، يتيح إضافة نحو 325 كيلومتر من المدى خلال 10 دقائق فقط، مع توجه مستقبلي لطرح نسخة بدفع خلفي بمدى يتجاوز 800 كيلومتر.

أما تجربة القيادة، فتعد بأن تكون الأكثر رياضية في تاريخ الطراز، بفضل نظام توجيه العجلات الخلفية الذي يعزز الثبات ويحسن المناورة، إلى جانب نظام تعليق هوائي ذكي يتفاعل مع حالة الطريق مسبقا عبر البيانات السحابية، ما يرفع مستوى الراحة إلى مستويات قريبة من فئة S-Class.

ومن المنتظر طرح السيارة في الأسواق خلال النصف الأول من 2027، على أن يتم الإعلان عن الأسعار رسميا قبل موعد الإطلاق بفترة قصيرة.