مازدا تنافس تسلا بشاحنة نصف نقل جديدة بقوة 600 حصان

تستكشف شركة "مازدا" آفاقًا جديدة في عالم السيارات الكهربائية من خلال دراسة مشروع "بيك أب" خارقة بقوة 600 حصان، تعتمد بشكل أساسي على الشراكة الاستراتيجية مع شركة "شانجان" الصينية.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة مازدا للتوسع السريع في قطاع المركبات النظيفة، مستفيدة من منصات متطورة جاهزة للإنتاج، ما قد يضع العلامة اليابانية في منافسة مباشرة مع شاحنات كهربائية شهيرة مثل "تسلا سايبرتراك".

التعاون مع شانجان ومنصة ديبال E07

تتمحور فكرة الشاحنة الجديدة حول إعادة تسمية الطراز الصيني "Deepal E07"، وهو مركبة "تحول" فريدة تجمع بين خصائص السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) والبيك أب.

وبفضل الشراكة القائمة التي أنتجت بالفعل طرازات مثل "مازدا 6e" و"CX-6e"، ترى مازدا في هذه المنصة فرصة لتقديم مركبة ذات طابع مستقبلي.

وتتميز "E07" بسقف زجاجي خلفي قابل للانزلاق يحول المقصورة المغلقة إلى حوض تحميل مفتوح بضغطة زر، ما يمنحها مرونة استثنائية للاستخدامات العائلية والتجارية.

منظومة القوة والأداء الخارق

تعتمد النسخة الأعلى من هذه الشاحنة (AWD) على محركين كهربائيين يولدان قوة إجمالية تبلغ 600 حصان (ما يعادل 440 كيلوواط)، وعزم دوران يصل إلى 645 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة، تستطيع الشاحنة التسارع من الثبات إلى 100 كم/س في غضون 3.9 ثانية فقط، وهو رقم يضعها في فئة "السوبر بيك أب".

كما تدعم السيارة بنية كهربائية متطورة بجهد 800 فولت، ما يسمح بشحن البطارية من 30% إلى 80% في غضون 15 دقيقة فقط باستخدام الشواحن السريعة.

لا تقتصر ابتكارات هذه المركبة على المحرك، بل تمتد لتشمل مقصورة رقمية بالكامل تضم شاشة معلومات وترفيه مقاس 15.4 بوصة قابلة للدوران، بالإضافة إلى شاشة عرض على الزجاج الأمامي (HUD).

وتوفر السيارة مقاعد "Zero Gravity" مع وظائف التدليك والتهوية، ونظامًا صوتيًا فاخرًا يضم 18 سماعة.

أما في وضع التحميل، فيمكن للحوض الخلفي استيعاب أحمال بطول يصل إلى 1.5 متر عند فتح الباب الخلفي، مع توفير مخارج طاقة (V2L) لتشغيل الأجهزة والمعدات الخارجية بقوة 6.6 كيلوواط.

أبعاد السيارة والقدرات التشغيلية لعام 2026

يبلغ طول الشاحنة حوالي 5,045 ملم مع قاعدة عجلات تمتد لـ 3,120 ملم، ما يوفر مساحة داخلية رحبة لـ 5 ركاب.

وتأتي السيارة بنظام تعليق هوائي متكيف يسمح بتعديل خلوص الأرض بين 133 ملم و223 ملم حسب طبيعة الطريق.

وتبلغ سعة البطارية المستخدمة حوالي 90 كيلوواط/ساعة، ما يمنحها مدى قيادة يصل إلى 550 كيلومترا (وفق مقاييس WLTP)، وهي قدرة تنافسية عالية تهدف لجذب المشترين في أسواق مثل أستراليا وجنوب شرق آسيا.

استراتيجية مازدا وفرص التوافر العالمي

رغم أن مازدا لم تؤكد موعد الإطلاق الرسمي لنسختها الخاصة، إلا أن طراز "Deepal E07" بدأ بالفعل في دخول أسواق عالمية خلال عام 2026، ما يجعل النسخة التي ستحمل شعار مازدا مسألة وقت وقرار تسويقي.

ويرى الخبراء أن هذه الخطوة ستسمح لمازدا بدخول قطاع البيك أب الكهربائي دون الحاجة لاستثمارات ضخمة في تطوير منصة جديدة من الصفر، مع التركيز على إضافة لمسات "Jinba -ittai" اليابانية في ضبط نظام التوجيه والتعليق لتمييزها عن النسخة الصينية الأصلية.