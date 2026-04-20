وحش البيك أب.. المواصفات الكاملة لسيارة تويوتا تاكوما

تقدم تويوتا مجموعة كبيرة من الاصدارات المتنوعة في مختلف الأسواق العالمية للسيارات، منها النسخة تاكوما، والتي تعطي تصورًا مختلفًا لفئة شاحنات البيك أب، حيث تجمع بين القدرات العملية والتقنيات الحديثة إلى جانب التصميم العصري صاحب المظهر الرياضي.

أبعاد تويوتا تاكوما

تعتمد تويوتا تاكوما على تصميم رياضي مدعوم بأبعاد كبيرة، حيث يبلغ طولها 5,410 مم، مع عرض يصل إلى 1,956 مم، وارتفاع يبلغ 1,880 مم، كما تمتد قاعدة العجلات إلى 3,350 مم.

تويوتا تاكوما وخيارات الأداء الفني

توفر تويوتا تاكوما عدة خيارات من المحركات، جميعها تعتمد على سعة 2.4 لتر مع اختلاف في أنظمة التشغيل والأداء، يبدأ ذلك بمحرك بنزين تيربو متصل بناقل حركة يدوي من 6 سرعات ونظام دفع رباعي، يولد قوة 270 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 420 نيوتن متر.

كما يتوفر خيار آخر بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع نظام دفع رباعي، يرفع القوة إلى 278 حصانًا وعزم الدوران إلى 430 نيوتن متر، وفي فئة الدفع الخلفي، تقدم السيارة نسخة بقوة 228 حصانًا وعزم 330 نيوتن متر.

أما النسخة الأكثر تقدمًا، فتأتي بنظام هجين خفيف يجمع بين محرك البنزين والتقنيات الكهربائية، لتصل القوة الإجمالية إلى 326 حصانًا وعزم دوران يبلغ 630 نيوتن متر.

تجهيزات تويوتا تاكوما

تأتي المقاعد الأمامية لسيارة تاكوما بخاصية التعديل الكهربائي مع التدفئة والتبريد لكل من السائق والراكب الأمامي، كما يتوفر مقود مكسو بالجلد متعدد الوظائف مع خاصية التدفئة.

وتعتمد السيارة على شاشة معلومات وترفيه بقياس 14 بوصة تدعم الاتصال عبر البلوتوث وأنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة تعرض بيانات القيادة بشكل واضح.

وتزود تاكوما بنظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات خلفية، وبنظام صوتي مكون من 10 سماعات من JBL، كما تشمل تجهيزات السلامة حساسات ركن، ووسائد هوائية، إلى جانب مجموعة من أنظمة الحماية التي تعزز من ثبات السيارة وتدعم السائق في مختلف ظروف القيادة.