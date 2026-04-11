بتصميم رياضي .. تويوتا فورتشنر 2026 بهذا السعر

تواصل تويوتا فورتشنر 2026 تعزيز حضورها في السوق السعودي ضمن فئة السيارات متعددة الاستخدامات عبر موديل 2026، وتعد هذه النسخة من أبرز طرازات الـ SUV، والتي تقدم بحزمة من التجهيزات سواء الفنية أو التقنية بحسب الفئة.

أبعاد تويوتا فورتشنر 2026

تعتمد فورتشنر على تصميم رياضي مع أبعاد خارجية بطول 4,795 مم، وعرض 1,855 مم، وبارتفاع يصل إلى 1,835 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,745 مم.

محركات تويوتا فورتشنر 2026

تتوفر السيارة تويوتا فورتشنر بعدة خيارات من المحركات، حيث يأتي الخيار الأول بمحرك سعة 4.0 لتر مكون من 6 أسطوانات، يولد قوة 235 حصانًا وعزم دوران 376 نيوتن متر، مع نظام دفع رباعي، ومعدل استهلاك وقود يبلغ 9.6 كم لكل لتر.

أما الخيار الثاني فيعتمد على محرك سعة 2.7 لتر بقوة 164 حصانًا وعزم 245 نيوتن متر، مع إمكانية الاختيار بين الدفع الخلفي أو الرباعي، ومعدلات استهلاك للوقود تتراوح بين 10.4 و10.7 كم لكل لتر، ويُطرح أيضًا محرك ديزل سعة 2.8 لتر بقوة 201 حصان وعزم 500 نيوتن متر، مع نظام دفع رباعي.

تجهيزات تويوتا فورتشنر 2026

تضم مقصورة تويوتا فورتشنر 2026 مجموعة من الأنظمة التقنية من بينها شاشة عرض بقياس 8 بوصات تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب نظام صوتي مكون من 6 سماعات، كما تم تجهيز السيارة بنظام تكييف أوتوماتيكي يشمل الأمام والخلف، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

وتحرص فورتشنر 2026 على توفير مجموعة من أنظمة السلامة، تشمل وسائد هوائية، إلى جانب نظام تثبيت سرعة متكيف يساعد في الحفاظ على مسافة آمنة على الطرق السريعة، وتقنيات التحذير من التصادم، ومراقبة النقاط العمياء، وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، بالإضافة إلى نظام مساعد صعود المرتفعات.

أسعار تويوتا فورتشنر 2026 في السوق السعودي

تقدم السيارة في السوق السعودي بعدة فئات تختلف من حيث التجهيزات وأنظمة الدفع، حيث تبدأ الأسعار من 123,855 ريال لفئة GX2 بنظام دفع ثنائي، وتصل إلى 134,665 ريال لفئة GX2 بالدفع الرباعي، كما تأتي فئة الديزل بسعر 147,085 ريال، بينما تُطرح فئة VX1 بسعر 158,010 ريال، وتصل الفئة الأعلى VX3 إلى 182,160 ريال.