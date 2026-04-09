أسعار ومواصفات تويوتا أوروبان كروزر 2026 في السعودية

تعد تويوتا أوربان كروزر 2026 من ابرز السيارات الرياضية المقدمة في السوق السعودي، ضمن الفئة المتعددة الاستخدامات صغيرة الحجم، وتأتي السيارة بحزمة من التجهيزات مع فئتين هما GL و GLX.

أبعاد تويوتا أوروبان كروزر 2026

تعتمد تويوتا أوربان كروزر 2026 على تصميم رياضي، حيث يبلغ طولها 4,365 مم، مع عرض يصل إلى 1,795 مم وارتفاع 1,645 مم، وتستند إلى قاعدة عجلات بطول 2,600 مم، كما يبلغ الخلوص الأرضي 210 مم، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 1,195 كجم، مع تجهيزها بعجلات قياس 17 بوصة ومصابيح أمامية بتقنية LED.

محرك تويوتا أوربان كروزر 2026

تعتمد أوربان كروزر 2026 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تبلغ 101 حصان مع عزم دوران يصل إلى 135 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، مع نظام دفع أمامي، وتسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 19.8 كم لكل لتر، كما تأتي بخزان وقود سعة 45 لتر.

تجهيزات تويوتا أوربان كروزر 2026

تأتي مقصورة تويوتا أوربان كروزر 2026 بتجهيزات تركز على الوظائف الأساسية، حيث تضم شاشة عدادات بقياس 7 بوصات، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه بحجم 9 بوصات تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي، كما تتوفر شاشة عرض على الزجاج الأمامي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، بالإضافة إلى نوافذ كهربائية، وبنظام تكييف هواء.

تضم السيارة مجموعة من الأنظمة الأساسية للحماية، مثل المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب التحكم في الثبات وقوى الجر، كما تضم وسائد هوائية للحماية، وتدعم السيارة مجموعة من تقنيات المساعدة، تشمل مثبت السرعة، ومساعد صعود المرتفعات، إلى جانب كاميرا خلفية وحساسات ركن.

أسعار تويوتا أوربان كروزر 2026 في السوق السعودي

تقدم تويوتا أوربان كروزر 2026 في السعودية بفئتين، حيث تأتي فئة GL بسعر 82,915 ريال، بينما تُطرح فئة GLX بسعر 92,115 ريال.