الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلماني يشيد ببحث العربية للتصنيع لتوطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الفرنسية

النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
معتز الخصوصي

أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ببحث الهيئة العربية للتصنيع توطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الفرنسية. 

وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.

انطلاقا من دورها الهام في تعزيز العلاقات التجارية والصناعية وجذب الاستثمارات للسوق المصري في مختلف القطاعات الصناعية الواعدة، قام اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع  بعقد مباحثات هامة مع  عماد السنباطي رئيس الغرفة التجارية الفرنسية بالقاهرة وبمشاركة  ممثلي لجنة الصناعة في الغرفة الفرنسية برئاسة المهندس أحمد العصار.

خلال الزيارة تم بحث عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والقدرات التصنيعية لدى الجانبين، والفرص الاستثمارية الواعدة  في مجالات الصناعة المختلفة وتبادل الخبرات والتأكيد على رؤية الهيئة العربية للتصنيع التي تنتهجها لزيادة نسب المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا وفقا لأحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة، فضلا عن التحديث والتطور التكنولوجي المستمر لآليات التصنيع تحقيقا لأهداف الجمهورية الجديدة. 

الامكانات التصنيعية المتطورة

كما تناولت المباحثات بحث عقد الشراكات بالاستفادة من الامكانات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع وما تتمتع به الصناعة الفرنسية  من خبرات في مجال الصناعات المختلفة ومنها  الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات والذكاء الاصطناعي  وصناعة السيارات الكهربائية  ووسائل النقل والطاقة المتجددة والبنية التحتية ومجالات التصنيع المتعددة.

زيادة فرص الاستثمار 

في هذا الصدد، أوضح اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك وزيادة فرص الاستثمار والشراكة  مع كبرى الشركات الفرنسية  في مجالات صناعية جديدة  والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية وتلبية احتياجات السوق المحلي بمنتجات تتمتع بمعايير الجودة العالمية وأسعار تنافسية  وفتح منافذ تصديرية جديدة .

وأشار لترحيب الهيئة بزيارة كبرى الشركات والمستثمرين الفرنسيين لمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع, للتعرف على الإمكانيات التصنيعية المتميزة بالهيئة ودراسة سبل تعزيز الشراكة في المجالات ذات الإهتمام المشترك.

من جانبه، أوضح  عماد السنباطي رئيس الغرفة التجارية الفرنسية بالقاهرة  أن السوق المصري جاذبا للاستثمارات الفرنسية ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة الإفريقية والعربية, لافتا لحرص كبرى الشركات الفرنسية وتطلعهم للتعاون وعقد الشراكات مع  الهيئة العربية للتصنيع , الظهير الصناعي للدولة المصرية ,في كافة مجالات الصناعة المتعددة.

وأكد علي وجود رغبة حقيقية للتوسع في مجالات التعاون وبناء شراكات في عدة مجالات تكنولوجية خلال الفترة القادمة.

وبدوره أشاد المهندس أحمد العصار رئيس  لجنة الصناعة في الغرفة التجارية الفرنسية بالدور التاريخي للهيئة العربية للتصنيع في الصناعة العربية والإفريقية، وبمدى  والقدرات التصنيعية والتكنولوجية المتطورة بالهيئة، معربا عن تطلعه لمشاركة الغرفة التجارية الفرنسية للهيئة العربية للتصنيع في  العديد من مجالات الصناعة والمشروعات التنموية.

أهمها كبد البقر.. أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم

