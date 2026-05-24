توسعات عمرانية في القاهرة الجديدة باستثمارات 4 مليارات جنيه .. تفاصيل

تشهد القاهرة الجديدة إطلاق مشروع تجاري إداري طبي متكامل باستثمارات تُقدَّر بنحو 4 مليارات جنيه، في إطار التوسع في تطوير مشروعات متعددة الاستخدامات بالمناطق ذات الكثافة السكانية والحركة المرورية المرتفعة.

يقع المشروع عند تقاطع محور الجزيرة مع محور جمال عبد الناصر، بالقرب من الجامعة الروسية الدولية، بما يجعله حلقة وصل بين تجمعات سكنية متنوعة، ويوفر حركة مستمرة على مدار اليوم. ويضم وحدات تجارية وإدارية وطبية بمساحات تبدأ من 30 مترًا مربعًا، مع أنظمة سداد تصل إلى 8 سنوات.

ويوفر المشروع بيئة تشغيلية متكاملة من خلال الاستعانة بإحدى الكيانات الدولية المتخصصة في إدارة مساحات العمل، إلى جانب تقديم نموذج يعتمد على ساحة تفاعلية مفتوحة داخل المشروع لدعم الأنشطة وجذب الزوار، بما يعزز استدامة الحركة التجارية.

وتبلغ المساحة الإجمالية 9420 مترًا مربعًا، مع تسليم الوحدات الإدارية والطبية كاملة التشطيب ومزودة بأنظمة تكييف، بينما تُسلم الوحدات التجارية بنظام نصف تشطيب. كما يشمل المشروع خدمات أمن، مواقف سيارات، مناطق خدمية، وأنظمة متطورة لإدارة المرافق.

يأتي المشروع ضمن تحركات شركة Wealth Plus Developments في السوق العقاري، في إطار خطتها للتوسع في تطوير مشروعات متعددة الاستخدامات بالقاهرة الجديدة.