قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإيراني: لا نثق في ترامب ومازلنا في حالة حرب وننتظر أوامر القيادة
استقرار أسعار الذهب عالميًا ومحليًا رغم بلوغه أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع
حلمي طولان: ركلة جزاء الأهلي «صحيحة».. و«زيزو» الزمالك أفضل من نسخة الأهلي
تعليمات عاجلة بعدم عقد أي امتحانات أو تقييمات بالمدارس خلال أعياد المسيحيين
ديمتري دلياني: الإبادة الإسرائيلية في غزة تدمير مستمر لشروط الحياة
كوستاريكا تصنّف الحرس الثوري الإيراني وحماس والحوثيين منظمات إرهابية
شوقي غريب بعد تعثر الأهلي: الدوري لم يحسم بعد
لبنان: مقتل 182 شخصاً في غارات الجيش الإسرائيلي أمس
مسؤول أمريكي: تدمير أكثر من نصف منصات الصواريخ في إيران خلال الحرب الأخيرة
ترامب يهدد مجدداً: بدون اتفاق حقيقي سنبدأ إطلاق النار بقوة أكبر من أي وقت
من دير "مارمينا".. البابا تواضروس يترأس قداس "خميس العهد" ويحيي ذكرى العشاء الأخير
رجعت بعد 12 سنة.. حكاية اختـ..طاف طفلة واستغلالها في التسول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أفضل 5 سيارات كوبيه مستعملة في السوق المصري

كريم عاطف

شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم مرة ‏اخرى خلال اقل من شهر، والبعض الاخر قام بتثبيت أسعار سياراته، بعد وقوع ‏الازمة الاخيرة والحرب الايرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

وتراوحت قيمة الزيادات المعلنة بين 20 ألف جنيه وتصل في بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه، ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق ، بعد ان ‏كان هناك حالة من الاستقرار وانخفاضات متتالية بأسعار السيارات، وبالتالي ‏يبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين.

وخلال السطور التالية سنتعرف على ‏افضل 5 سيارات كوبيه مستعملة في السوق المصري.

1- كيا سيراتو كوبيه

تعتمد النسخة الأشهر من كيا سيراتو كوبيه جيل 2011-2013 على محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي بتنفس طبيعي، يولد قوة 124 حصانا وعزم دوران يصل إلى 156 نيوتن متر، تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كم/ساعة في حوالي 10.3 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 190 كم/ساعة.

تأتي بمحرك أمامي ودفع أمامي، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 4 سرعات (في الموديلات الأولى) أو 6 سرعات في التحديثات اللاحقة، ونظام التعليق يميل للصلابة لتعزيز الطابع الرياضي، مع فرامل ديسكات أمامية وخلفية مدعومة بأنظمة ABS وEBD في الفئات العالية. 

وعن سعر السيارة كيا سيراتو كوبيه‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 500 ألف جنيه، ‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎

2- مرسيدس بنز C180 كوبيه 

تمتلك مرسيدس بنز C180 كوبيه موديل 2013 (W204) محرك 1600 سي سي Turbo يولد قوة 156 حصانا وعزم دوران مرتفع يبلغ 250 نيوتن متر، هذا المحرك يوفر توازنا ممتازا بين الأداء وتوفير الوقود، حيث يمنحها تسارعا من 0 إلى 100 كم/ساعة في 8.5 ثانية تقريبا.

وتعتمد السيارة على نظام دفع خلفي، وهو ما يميزها في الثبات والتحكم، مع ناقل حركة أوتوماتيكي متطور من نوع 7G-Tronic Plus بـ 7 سرعات، وتبلغ السعة اللترية لخزان الوقود 59 لترا، مما يجعلها مناسبة للسفر الطويل. 

وعن سعر السيارة مرسيدس بنز C180 كوبيه‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط مليون و 200 ألف جنيه، ‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎

3- بي إم دبليو الفئة الرابعة 

تأتي بي إم دبليو الفئة الرابعة موديلات 2014-2017، فئة 420i بمحرك 2000 سي سي TwinPower Turbo يولد قوة 184 حصانا وعزم دوران 270 نيوتن متر، تندفع السيارة من السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 7.3 ثانية، مع سرعة قصوى محددة إلكترونيا عند 236 كم/ساعة.

وزودت بي إم دبليو هذه السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي Steptronic من 8 سرعات، يعمل بتناغم مع نظام الدفع الخلفي وتوزيع وزن مثالي (50:50) بين الأمام والخلف لضمان أفضل تجربة قيادة رياضية في هذه القائمة. 

وعن سعر السيارة بي إم دبليو الفئة الرابعة‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط مليون جنيه، ‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎

4- هيونداي كوبيه 

تتوفر السيارة هيونداي كوبيه غالبا بمحركين، الأوسع انتشارا هو 2000 سي سي يولد 141 حصانا وعزم دوران 186 نيوتن متر، وهناك نسخة نادرة بمحرك V6 سعة 2700 سي سي يولد 167 حصانا وعزم 245 نيوتن متر، مما يسمح لها بالوصول لسرعة 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية.

تعمل بنظام الدفع الأمامي مع ناقل حركة يدوي 5 سرعات أو أوتوماتيك 4 سرعات، تتميز بوزن خفيف نسبياً يبلغ حوالي 1300 كجم، مما يجعل استجابتها سريعة رغم قدم التكنولوجيا المستخدمة في محركاتها مقارنة بالمنافسين الألمان. 

وعن سعر السيارة هيونداي كوبيه‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 400 ألف جنيه، ‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎

5- فولكس فاجن سيروكو 

تأتي فولكس فاجن سيروكو، بمحرك 1400 سي سي Twin-Charger (شاحن تيربو + سوبرتشارجر) يولد قوة 160 حصانا وعزم دوران 240 نيوتن متر، هذا المزيج التقني يوفر قوة دفع مستمرة من الدورات المنخفضة للمحرك، بتسارع يصل لـ 100 كم/ساعة في 8 ثوان.

مجهزة بناقل حركة ثنائي القابض DSG بـ 7 سرعات يتميز بسرعة فائقة في النقلات، تعتمد على منصة "Golf" الشهيرة التي تمنحها مركز ثقل منخفض جدا وعرضا أكبر للإطارات، مما يجعلها واحدة من أكثر السيارات ثباتا في المنعطفات الحادة.

وعن سعر السيارة فولكس فاجن سيروكو موديلات 2011-2012‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط مليون جنيه، ‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎

المزيد

المزيد