اسعار شيفروليه أوبترا موديل 2020 المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2020‏.

وتعتمد السيارة شيفروليه أوبترا 2020، على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 110 حصان وعزم دوران أقصى يصل إلى 147 نيوتن متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، مما يسمح للسيارة بالتسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة في غضون 13.2 ثانية، مع استهلاك وقود اقتصادي يبلغ 7.3 لتر لكل 100 كم.

وتأتي السيارة شيفروليه أوبترا 2020، بطول إجمالي يبلغ 4597 مم، وعرض 1736 مم، وارتفاع 1462 مم، مما يوفر مساحة داخلية جيدة للعائلات، كما تتميز بشنطة خلفية سعة 405 لتر، وخزان وقود سعة 54 لتر، وترتكز على جنوط رياضية بمقاس 15 بوصة في الفئات الأعلى، مما يجعلها عملية للاستخدام اليومي داخل المدينة.

تشتمل منظومة الأمان في السيارة شيفروليه أوبترا 2020، على وسائد هوائية أمامية (2 Airbags)، ونظام فرامل مانع للانغلاق (ABS)، وتوزيع إلكتروني للفرامل (EBD)، بالإضافة إلى حساسات ركن خلفية، أما التجهيزات الداخلية فتشمل فتحة سقف كهربائية، ونظاما صوتيا يتصل بـ 4 أو 6 سماعات حسب الفئة، مع توفر فتحات تكييف للمقاعد الخلفية ومرايات جانبية كهربائية.

وعن سعر السيارة شيفروليه أوبترا 2020‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 480 ألف جنيه، ‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎