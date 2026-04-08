سيارات هاتشباك 2026 جديدة في السعودية

يتوافر في سوق السيارات السعودي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات السعودي، ومن بينها: سكودا فابيا، و كيا سيراتو، و مرسيدس A 200 ، و إم جي 3، و بيجو 208 .

سكودا فابيا موديل 2026

تستمد سيارة سكودا فابيا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها قوة 110 حصان، وعزم دوران 155 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة سكودا فابيا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 57 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة سكودا فابيا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 60 ألف ريال سعودي .

كيا سيراتو موديل 2026

تحصل سيارة كيا سيراتو موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 157 نيوتن/متر، وتنتج قوة 123 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع 0-100 كم/ساعة في مدة 12 ثانية .

الفئة الأولي من سيارة كيا سيراتو موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 84 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كيا سيراتو موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 100 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سيراتو موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 106 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة كيا سيراتو موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي 110 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة كيا سيراتو موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 127 ألف ريال سعودي .

مرسيدس A-Class موديل 2026

خزان وقود سيارة مرسيدس A-Class موديل 2026 يصل إلي 50 لتر، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وتحتاج إلي 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 163 حصان، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة مرسيدس A-Class موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 210 ألف ريال سعودي .

إم جي 3 موديل 2026

قوة سيارة إم جي 3 موديل 2026 تصل إلي 109 حصان، وبها عزم دوران 142 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 36 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة إم جي 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 47 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة إم جي 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 49 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة إم جي 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 55 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة إم جي 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 57 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة إم جي 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 61 ألف ريال سعودي .

الفئة السادسة من سيارة إم جي 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 64 ألف ريال سعودي .

بيجو 208 موديل 2026

عزم دوران سيارة بيجو 208 موديل 2026 يصل إلي 230 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1200 سي سي، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وتحتاج إلي 5.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوي إلي 208 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة بيجو 208 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 86 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 208 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 101 ألف ريال سعودي .