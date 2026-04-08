فضيحة جنرال موتورز.. عطل خطير يتسبب في استدعاء موديلات 2026

جنرال موتورز
جنرال موتورز
عزة عاطف

تواجه مجموعة جنرال موتورز تصعيدًا قانونيًا جديدًا في عام 2026 إثر إعادة رفع دعوى قضائية جماعية تتهم الشركة ببيع طرازات من عام 2025 وهي تعلم بوجود خلل خطير في أسطوانة الفرامل الرئيسية. 

وشملت الدعوى المحدثة ولايات بنسلفانيا ونيويورك وميسوري، حيث يزعم المدعون أن الشركة تجاهلت إصدار استدعاء رسمي رغم علمها المسبق بأن هذا العيب قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة بشكل مفاجئ.

الطرازات المتأثرة بخلل منظومة الكبح

تتركز الشكاوى القانونية حول خمسة طرازات رئيسية من إنتاج جنرال موتورز وهي شيفروليه ترافيرس وشيفروليه كولورادو وجي إم سي أكاديا وجي إم سي كانيون بالإضافة إلى بويك إنكليف. 

وتعد هذه الطرازات من الركائز الأساسية لمبيعات الشركة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والشاحنات الخفيفة، مما يجعل حجم الضرر المحتمل على سمعة العلامة التجارية واسع النطاق بشكل ملحوظ.

طبيعة العيب الفني ومخاطر القيادة

تتمثل المشكلة التقنية في ضعف السدادات الداخلية لأسطوانة الفرامل الرئيسية مما يتسبب في تسرب الضغط الهيدروليكي وفشل الدواسة في الاستجابة عند الضغط عليها. 

ووصف السائقون تجارب مرعبة حيث تهبط دواسة الفرامل تمامًا حتى أرضية السيارة دون إبطاء السرعة، أو تظهر رسائل تحذيرية مفاجئة تشير إلى تعطل نظام الكبح بالكامل، وهو ما يرفع من احتمالات وقوع حوادث اصطدام كارثية.

اتهامات بالتستر والإهمال المتعمد

تزعم الدعوى القضائية أن جنرال موتورز كانت تمتلك بيانات فنية كافية منذ عام 2024 تؤكد وجود هذا الخلل، ومع ذلك اختارت الشركة عدم إبلاغ السلطات الفيدرالية أو الجمهور بضرورة الاستدعاء.

 ويتهم المحامون الشركة بالتركيز على تقليل التكاليف عبر إصدار نشرات خدمة داخلية للموزعين فقط بدلاً من تحمل مسئولية حماية الأرواح، وهو ما يعد خرقًا صريحًا لضمانات الجودة وقوانين حماية المستهلك بشكل صارخ.

موقف جنرال موتورز والتعويضات المطلوبة

في ردها الأولي دافعت جنرال موتورز عن موقفها بأنها قامت بإصلاح الحالات الفردية التي لجأت للوكلاء، نافية وجود عيب تصنيعي شامل يستدعي استدعاء ملايين المركبات. 

ومع ذلك يطالب المدعون بتعويضات مالية تتجاوز 5 ملايين دولار تشمل قيمة الإصلاحات وفقدان القيمة السوقية للسيارات، بالإضافة إلى إلزام الشركة بإجراء فحص فني شامل لكافة المركبات المباعة لضمان سلامة الركاب بشكل كامل.

نصائح لملاك السيارات المتضررة في عام 2026

يُنصح ملاك الطرازات المذكورة بضرورة الانتباه لأي تغيير في ملمس دواسة الفرامل أو ظهور أصوات غير طبيعية عند التوقف، والتوجه فورًا لمراكز الخدمة المعتمدة لإجراء فحص هيدروليكي. 

كما يعد توثيق كافة البلاغات وفواتير الصيانة خطوة ضرورية لحفظ الحقوق القانونية في حال تحولت هذه الدعوى إلى استدعاء إلزامي شامل من قبل هيئة السلامة الفيدرالية، لضمان بقاء تجربة القيادة آمنة تمامًا وموثوقة.

