قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء باكستان: نثمن جهود مصر وتركيا وقطر في وقف إطلاق النار بإيران
دعم أوروبي موحد للبنان.. مساعدات جديدة وتشديد على حماية السيادة والمدنيين
أبو الغيط: الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على لبنان تهدف لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار
دماء على الأسفلت بالمحافظات| إصابة 3 عمال باختناق في أسيوط.. انقلاب أتوبيس على طريق الغردقة – غارب.. وفتاة تحاول إنهاء حياتها بالدقهلية
الكويت تعلن التصدي لهجوم واسع.. اعتراض صواريخ ومسيرات واستهداف منشآت حيوية
الرئيس السيسي ورئيس جامبيا يتفقان على توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
80 شهيدا وأكثر من 400 مصاب.. غارات إسرائيلية دامية تضرب بيروت وتضع القطاع الصحي تحت ضغط هائل
موعد إجازة شم النسيم 2026 في مصر للقطاعين العام والخاص
وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الأورام والعلاجات المبتكرة
أول رد من إيران على الهجوم الإسرائيلي ضد لبنان
لقاء مرتقب غدا في إسلام آباد.. أمريكا وإيران على طاولة التهدئة وسط تهديدات بهرمز
‏رئيس وزراء باكستان: ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام وقف إطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

ضربة قاضية لمرسيدس.. استخدام مسامير عجلات خاطئة يتسبب في استدعاء ضخم

مرسيدس
مرسيدس
عزة عاطف

كشفت شركة مرسيدس بنز عن استدعاء مفاجئ لطرازها الكهربائي الجديد بالكامل، "G580" موديل عام و2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، والمعروف باسم "G-Class" الكهربائية. 

ويأتي هذا الإجراء بعد اكتشاف خلل فني يتعلق باستخدام مسامير عجلات غير متوافقة مع الوزن الإضافي والعزم الهائل الذي تولده المحركات الكهربائية، مما قد يؤدي إلى ارتخاء العجلات أثناء القيادة بشكل يشكل خطرًا على السلامة.

تحديات الوزن وعزم الدوران في النسخة الكهربائية

أوضحت التقارير التقنية أن المشكلة نشأت نتيجة استخدام مرسيدس لمسامير عجلات كانت مخصصة في الأصل لنسخ الوقود التقليدية. 

ومع تحول "G-Class" إلى الطاقة الكهربائية، زاد وزن السيارة بشكل ملحوظ بسبب البطاريات الضخمة، كما تضاعف عزم الدوران اللحظي، وهو ما وضع ضغوطًا تفوق قدرة تحمل المسامير القديمة. 

هذا الفارق التقني أدى إلى احتمالية تعرض المسامير للارتخاء تحت الضغط العالي، مما يجعل تحديثها أمرًا ضروريًا تمامًا.

تفاصيل استدعاء سيارات مرسيدس 

يشمل الاستدعاء عددًا محدودًا من إنتاج أوائل عام 2025 من طراز G580 المزود بتقنية "EQ".

وأكدت مرسيدس أن الوكلاء المعتمدين سيقومون باستبدال كافة مسامير العجلات بأخرى مطورة ومصنوعة من مواد عالية التحمل قادرة على التعامل مع متطلبات الدفع الرباعي الكهربائي. 

وتتم هذه العملية بشكل مجاني بالكامل للملاك، علمًا بأن النسخ الأحدث التي تخرج من خطوط الإنتاج حاليًا تستخدم التصميم المطور بالفعل بشكل مباشر.

الأيقونة الصلبة في مواجهة الواقع الكهربائي

لطالما ارتبط اسم "جي كلاس" بالصلابة والاعتمادية في أقسى الظروف، إلا أن هذا الاستدعاء يذكرنا بأن الأجزاء التي أثبتت كفاءتها لعقود قد تصل إلى حدودها القصوى عند دمجها مع تكنولوجيا المستقبل. 

ويرى خبراء السيارات أن سرعة استجابة مرسيدس تعكس التزامها بمعايير الأمان، خاصة في فئة السيارات الفاخرة التي ينتظر منها العملاء أداءً مثاليًا لا يشوبه شائبة تحت أي ظرف.

مستقبل مرسيدس G-Class الكهربائية في 2026

رغم هذا التعثر البسيط، لا تزال "G580" تحظى بإقبال هائل بفضل قدراتها الفريدة مثل "دوران الدبابة" (G-Turn) والأداء المذهل على الطرق الوعرة. 

ويعد هذا الاستدعاء جزءًا من مرحلة التعلم التي تمر بها شركات السيارات العريقة لضمان أن تظل التجربة الكهربائية بنفس قوة وهيبة المحركات التقليدية، لتبقى "G-Class" ملكة الطرق الوعرة بلا منازع. 

نصيحة لملاك مرسيدس G-Class الكهربائية

إذا كنت من أوائل الحاصلين على هذا الطراز، فمن الضروري التواصل مع الوكيل المحلي للتحقق من رقم تعريف المركبة (VIN) والتأكد من شمول سيارتك في حملة التحديث. 

إن استبدال هذه القطع البسيطة يضمن لك الاستمتاع بكامل قوة سيارتك دون قلق من أي أعطال ميكانيكية، لتبقى رحلاتك دائمًا تحت السيطرة وبأعلى مستويات الثبات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

