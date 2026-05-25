بمساحة 920.4 فدان.. اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة بلطيم بكفر الشيخ

ترأس المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات التنفيذية والخدمية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة تنفيذ المشروعات بمختلف المراكز والمدن، واستعراض آليات تسريع وتيرة التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية بالمدن والقرى، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات والمصالح الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية.

استهل محافظ كفرالشيخ الاجتماع بتقديم التهنئة لأبناء المحافظة والأجهزة التنفيذية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة وقيادتها الحكيمة وشعبها العظيم بالخير واليمن والبركات، وأن يحقق المزيد من التقدم والرخاء لمحافظة كفرالشيخ.

ناقش المجلس التنفيذي عددًا من الملفات الحيوية والموضوعات الخدمية والتنموية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وافق المجلس التنفيذي على اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة بلطيم على مساحة 920.4 فدان، منها 471 فدانًا مخصصة للخدمات الإقليمية، بكثافة سكانية تبلغ 132 شخصًا للفدان، بما يدعم جهود التنمية العمرانية والتوسع المخطط ويعزز فرص الاستثمار والخدمات بالمدينة، فضلاً عن مناقشة عددًا من القرارات والموضوعات الخدمية والتنموية.

استعرض محافظ كفرالشيخ موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 بمراكز ومدن المحافظة، ومعدلات الإنجاز بالمشروعات المختلفة، إلى جانب متابعة ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل لرفع معدلات الأداء وتحسين مستوى الخدمات والمرافق المقدمة لأهالينا.

شدد محافظ كفرالشيخ على التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، وتنفيذ الإزالة الفورية فى المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، مع استمرار أعمال المتابعة الميدانية على مدار الساعة والرصد من خلال منظومة المتغيرات المكانية ومركز سيطرة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وجه محافظ كفرالشيخ برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وضمان جاهزية المستشفيات ومرفق الإسعاف والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع استمرار توافر السلع الأساسية والمواد التموينية، وانتظام عمل المخابز، وتكثيف حملات النظافة العامة، ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات وتجهيز ساحات صلاة العيد لاستقبال المواطنين.

أكد محافظ كفرالشيخ أهمية الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والتوسع في حملات التوعية بالاستخدام الآمن للغاز الطبيعي، حفاظًا على سلامة المواطنين، مشددًا على سرعة التعامل مع المباني الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وجه محافظ كفرالشيخ بتفعيل أعمال اللجان الهندسية المختصة وتكثيف المرور الميداني على المنشآت الآيلة للسقوط، وسرعة تنفيذ قرارات ورخص الهدم الصادرة بشأنها للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتحقيق السلامة العامة.

أشاد محافظ كفرالشيخ بالجهود المتميزة التي تبذلها مديرية التربية والتعليم، مثمنًا ما حققه طلاب وطالبات المحافظة من إنجازات وتفوق في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الاستثمار في التعليم وبناء الإنسان يأتي في مقدمة أولويات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.