قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنىء مسلمي مصر في الخارج بحلول عيد الأضحى
موعد صلاة عيد الأضحى 2026 بالقاهرة و المحافظات
الأعلى للإعلام يتلقى شكاوى من مجموعة طلعت مصطفى القابضة ضد 3 مواقع إخبارية
المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل.. مشروع ضخم يعيد رسم خريطة الثروات ويكشف أسرارًا مدفونة تحت الأرض
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل أبي زعبل
19 ألف شقة جديدة لمحدودي الدخل.. والإسكان تعلن مد فترة التقديم
فتاوى| الإفتاء تواسي مشتاقي الحج غير القادرين: لا تشعر بالضعط فالله يعلم قدرتك ويقبل نيتك الصادقة.. الأزهر يحذر من إلقاء مخلفات الأضاحي في الطريق العام.. يوم التروية 2026..ماذا يفعل الحاج فيه؟
الجرام بـ 5840.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الإثنين
وسط أجواء مبهجة.. شاب يرش المياه على الحجاج لتخفيف حرارة الجو عن ضيوف الرحمن
هند صبري تخرج عن صمتها لأول مرة وترد على أزمة مناعة.. تفاصيل
براءة الفنان فادي خفاجة في قضية سب وقذف مها أحمد
مفيش فلوس في المكن.. تحرك برلماني عاجل لإنهاء أزمة الـATM قبل عيد الأضحى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمساحة 920.4 فدان.. اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة بلطيم بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

 ترأس المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات التنفيذية والخدمية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة تنفيذ المشروعات بمختلف المراكز والمدن، واستعراض آليات تسريع وتيرة التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية بالمدن والقرى، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات والمصالح الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية.

استهل محافظ كفرالشيخ الاجتماع بتقديم التهنئة لأبناء المحافظة والأجهزة التنفيذية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة وقيادتها الحكيمة وشعبها العظيم بالخير واليمن والبركات، وأن يحقق المزيد من التقدم والرخاء لمحافظة كفرالشيخ.

ناقش المجلس التنفيذي عددًا من الملفات الحيوية والموضوعات الخدمية والتنموية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وافق المجلس التنفيذي على اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة بلطيم على مساحة 920.4 فدان، منها 471 فدانًا مخصصة للخدمات الإقليمية، بكثافة سكانية تبلغ 132 شخصًا للفدان، بما يدعم جهود التنمية العمرانية والتوسع المخطط ويعزز فرص الاستثمار والخدمات بالمدينة، فضلاً عن مناقشة عددًا من القرارات والموضوعات الخدمية والتنموية.

استعرض محافظ كفرالشيخ موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 بمراكز ومدن المحافظة، ومعدلات الإنجاز بالمشروعات المختلفة، إلى جانب متابعة ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل لرفع معدلات الأداء وتحسين مستوى الخدمات والمرافق المقدمة لأهالينا.

شدد محافظ كفرالشيخ على التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، وتنفيذ الإزالة الفورية فى المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، مع استمرار أعمال المتابعة الميدانية على مدار الساعة والرصد من خلال منظومة المتغيرات المكانية ومركز سيطرة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وجه محافظ كفرالشيخ برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وضمان جاهزية المستشفيات ومرفق الإسعاف والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع استمرار توافر السلع الأساسية والمواد التموينية، وانتظام عمل المخابز، وتكثيف حملات النظافة العامة، ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات وتجهيز ساحات صلاة العيد لاستقبال المواطنين.

أكد محافظ كفرالشيخ أهمية الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والتوسع في حملات التوعية بالاستخدام الآمن للغاز الطبيعي، حفاظًا على سلامة المواطنين، مشددًا على سرعة التعامل مع المباني الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وجه محافظ كفرالشيخ بتفعيل أعمال اللجان الهندسية المختصة وتكثيف المرور الميداني على المنشآت الآيلة للسقوط، وسرعة تنفيذ قرارات ورخص الهدم الصادرة بشأنها للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتحقيق السلامة العامة.

أشاد محافظ كفرالشيخ بالجهود المتميزة التي تبذلها مديرية التربية والتعليم، مثمنًا ما حققه طلاب وطالبات المحافظة من إنجازات وتفوق في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الاستثمار في التعليم وبناء الإنسان يأتي في مقدمة أولويات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ بلطيم المخطط التفصيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

الفراخ البيضاء بـ55 جنيه.. انهيار مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

كرتونة البيض

50 جنيها دفعة واحدة.. هبوط قوى في أسعار البيض الآن| كم سعر الكرتونة؟

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

البنوك

بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك

الهام شاهين

أرملته هددت باللجوء للقضاء .. القصة الكاملة لحذف وصية هاني شاكر من حلقة إلهام شاهينl خاص

الذهب

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل مفاجأة لراغبي الشراء

مصطفي محمد

محاولات لتهدئة الأجواء بين حسام حسن ومصطفى محمد قبل سفر المنتخب إلى أمريكا

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية يستقبل وفد اتحاد «بشبابها»

مفتي الجمهورية يستقبل وفد اتحاد «بشبابها» التابع لوزارة الشباب والرياضة

وزير الاوقاف

لا مساس بحقوق المواطنين.. وزير الأوقاف ينهي أزمة وقف عبد المنان بالمحافظات الثلاثة ويوجه بالتصالح فوراً

الإفتاء للحجاج: الحفاظ على النفس واجب ديني وإنساني فابتعدوا عن المخاطر

الإفتاء للحجاج: الحفاظ على النفس واجب ديني وإنساني فابتعدوا عن المخاطر

بالصور

لأصحاب الدايت.. 6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف
لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف
لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

لأطفالك.. طريقة عمل آيس كريم الكيوى

طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى

استعداداً لعيد الأضحى.. تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات بالشرقية

تجميل
تجميل
تجميل

أورمان الشرقية تنظم معرضا للملابس الجديدة للأسر الأولى بالرعاية بـ أولاد صقر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

نيازك من صنع البشر

نيازك بشرية تهدد الأرض .. ماذا وراء حطام الفضاء ؟

بيتزا البنتاجون

زحمة البيتزا تكشف أسرار الحرب.. نظرية غريبة تربك أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد