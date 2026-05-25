محافظات

قبل العيد.. ضبط وإعدام ما يقارب 11 طن مواد غذائية فاسدة بالإسكندرية

أحمد بسيوني

وجه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الغذائية، ورفع درجة الاستعداد بكافة الأحياء والجهات التنفيذية.

وواصلت المحافظة تنفيذ حملات موسعة لضبط الأسواق والتأكد من سلامة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين، حفاظًا على الصحة العامة ومنع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

استمرار الحملات الرقابية اليومية بجميع أحياء المحافظة 

وأكد  محافظ الإسكندرية على  استمرار الحملات الرقابية اليومية بجميع أحياء المحافظة طوال فترة عيد الأضحى المبارك، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة وتحقيق الانضباط بالأسواق.

وأسفرت الحملات التي نُفذت بمختلف أحياء المحافظة عن ضبط وإعدام ما يقارب ١١ طنًا من الأغذية الفاسدة والمواد الغذائية مجهولة المصدر والمتغيرة الخواص، إلى جانب تحرير أكثر من ٧٠ محضرًا ومخالفة وإنذارًا متنوعًا، وغلق وتشميع عدد من المنشآت غير المرخصة والمخالفة، والتحفظ على كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والمواد التموينية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

حملات مكبرة بنطاق جميع الأحياء

وفي نطاق حي غرب، وبحضور الدكتور محمود عيسى السكرتير المساعد للمحافظة، تم تنفيذ عدة حملات مكبرة بمناطق المنشية الجديدة والمنطقة الصناعية وشوارع أم السلطان ونجع العرب، وأسفرت عن إعدام ٢٦٢ كجم من الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على ٢٠٠ كجم مواد تصنيع وتموينية متنوعة، وتحرير ٢٥ محضر متنوع و٤ إنذارات، إلى جانب تحصيل غرامات فورية، فضلًا عن قطع المرافق عن المنشآت المخالفة.

وفي نطاق حي المنتزه أول، تم ضبط مصنع مخللات والتحفظ على ٩٠ برميل شطة ومخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالي أوزان وأحجام مختلفة تقارب ٥ أطنان، حيث تبين وجود تغير في الخواص الطبيعية وانبعاث روائح كريهة وظهور عفن على المنتجات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتشميع المنشأة. كما شملت الحملات المرور على العديد من المنشآت بمناطق الفلكي والسيوف والرأس السوداء وعزبة فرعون وأرض دويدار والزوايدة وطريق ٤٥ الدولي وعزبة كردون، وأسفرت عن فحص ٦٢ منشأة متنوعة.

وفي حي شرق، أسفرت الحملات الرقابية عن التفتيش على ٢٦ منشأة وغلق ٦ منشآت مخالفة، وإعدام كميات من المخللات والخل والمواد الغذائية والزبادي منتهية الصلاحية أو متغيرة الخواص، إلى جانب تحرير ١٥ مخاطبة لهيئة التنمية الصناعية و٢٤ مخالفة وإنذارًا متنوعًا. كما تحفظت مديرية الطب البيطري على ٢٠٦٠ كجم دواجن ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت حملة مشتركة بين حي شرق و مديرية التموين والأجهزة الرقابية عن ضبط ١١٠ كجم أجزاء دواجن منتهية الصلاحية، و١٨٣٠ كجم لحوم بقري وضاني وبتلو مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ١٢٠ دجاجة مذبوحة خارج المجازر وبدون بيانات، والتحفظ على ٢٥٥ كجم لحوم مصنعة متنوعة بدون بيانات ومخزنة بصورة مخالفة داخل ثلاجات تجميد.

وفي حي الجمرك، وبالتنسيق مع  مديرية التموين والتجارة الداخلية  حملة رقابية مكبرة أسفرت عن تحرير محضر حيازة وعرض لبيع مصنوعات لحوم بدون بيانات، حيث تم التحفظ على  ٢٥٥ كجم لحوم مصنعة بما يقارب ربع طن، وذلك داخل ثلاجة تجميد ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أما في نطاق حي وسط، فأسفرت الحملات عن حصر ١٢١ منشأة غير مرخصة، مع التفتيش على الاشتراطات الصحية والقانونية وسلامة الغذاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وشاركت في الحملات كافة الجهات المعنية، من بينها مديريات التموين والصحة والطب البيطري والزراعة والعمل، وهيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء وجهاز حماية المستهلك وشركات الكهرباء والمياه ومصلحة الضرائب والأمن الصناعي والسلامة المهنية والرصد البيئي وإدارات الرخص والمتابعة الميدانية بالمحافظة.

