تخصيص 641 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالإسكندرية

اعتمد الشيخ محمد سعد العش، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، خطة الساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمختلف مدن ومناطق المحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي تنفذها المديرية لاستقبال جموع المصلين وتهيئة الأجواء الإيمانية المناسبة لأداء الشعائر في أجواء من السكينة والطمأنينة والفرحة بهذه المناسبة المباركة.

تجهيز جميع الساحات المعتمدة

وأكد العش، في تصريحات صحفية، أن المديرية انتهت من تجهيز جميع الساحات المعتمدة، وتوفير ما يلزمها من إمكانات، مع تكليف الأئمة والخطباء الأساسيين والاحتياطيين بكل ساحة، تنفيذًا لتوجيهات معالي الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وحرصًا على حسن سير شعائر صلاة العيد بما يعكس رسالة وزارة الأوقاف في خدمة بيوت الله تعالى ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وأوضح وكيل الوزارة أن إجمالي عدد الساحات المعتمدة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمحافظة الإسكندرية بلغ (٦٤١) ساحة موزعة على الإدارات الفرعية بالمحافظة على النحو التالي:

إدارة أوقاف المنتزه: ٩٣ ساحة.

إدارة أوقاف الرمل: ١٠٨ ساحة.

إدارة أوقاف شرق: ٤٠ ساحة.

إدارة أوقاف وسط: ٥٥ ساحة.

إدارة أوقاف محرم بك: ٨٤ ساحة.

إدارة أوقاف الجمرك: ١٩ ساحة.

إدارة أوقاف غرب: ٣٢ ساحة.

إدارة أوقاف الدخيلة والعجمي: ٥٠ ساحة.

إدارة أوقاف العامرية أول: ٦٥ ساحة.

إدارة أوقاف العامرية ثان: ٥١ ساحة.

إدارة أوقاف برج العرب: ٤٤ ساحة.

وأشار إلى أن مديرية أوقاف الإسكندرية تتابع بصورة مستمرة جاهزية الساحات والمساجد المخصصة لصلاة العيد، من خلال المرور الميداني على جميع المواقع، للتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات التنظيمية والدعوية، وتوفير المناخ المناسب الذي يعين المصلين على أداء الشعائر في يسر وسهولة.

واختتم تصريحاته بالدعاء أن يحفظ الله تعالى مصرنا الغالية قيادةً وشعبًا، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.