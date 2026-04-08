الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تطبيقات تُهدد سائقي السيارات الحديثة بالموت المحتم

عزة عاطف

تجاوزت مخاطر تشتت الانتباه أثناء القيادة في عام 2026 حدود إرسال الرسائل النصية التقليدية، لتصبح تطبيقات البث المباشر والمحتوى القصير مثل “تيك توك” هي المتهم الأول في تهديد سلامة الطرق. 

وأشارت تقارير حديثة إلى أن سهولة الوصول إلى المحتوى المرئي جعلت السائقين، وخاصة الشباب، أكثر عرضة للانشغال بهواتفهم أثناء القيادة، مما رفع من معدلات الحوادث المرورية.

تطبيقات البث المباشر وتفاقم مخاطر الطريق

أكدت التقارير أن تطبيقات مثل تيك توك أضافت طبقة جديدة من الخطورة على سلوك القيادة، حيث لم يعد الأمر يقتصر على مجرد النظر إلى الهاتف لثانية واحدة، بل امتد لمتابعة فيديوهات وبث مباشر يتطلب تركيزًا بصريًا وذهنيًا عاليًا. 

هذا النوع من التشتت يقلل من سرعة رد فعل السائق تجاه المفاجآت المرورية، مما يحول المركبة إلى خطر داهم على الركاب والمشاة بشكل دائم.

بيانات صادمة حول حوادث السائقين الشباب

كشفت بيانات الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) أن الفئات العمرية الشابة هي الأكثر تورطًا في حوادث التصادم القاتلة المرتبطة بتشتت الانتباه.

ويعود ذلك إلى الرغبة المستمرة في البقاء على اتصال بالمنصات الرقمية وتوثيق اللحظات اليومية حتى خلف عجلة القيادة، وهو ما يعكس فجوة كبيرة في الوعي بمخاطر استخدام تطبيقات الترفيه أثناء الحركة بشكل مباشر.

تحركات تشريعية وتقنية للحد من التشتت

استجابةً لهذه الأزمة، بدأ المشرعون في عام 2026 في فرض قوانين صارمة تحظر استخدام تطبيقات البث أثناء القيادة، مع تغليظ العقوبات المالية. 

ومن جانبهم، يعمل صانعو السيارات على تحديث أنظمة المعلومات والترفيه لتشمل تقنيات تمنع تشغيل المحتوى المرئي بمجرد تحرك السيارة، بالإضافة إلى تطوير كاميرات داخلية تراقب عيون السائق وتصدر تنبيهات قوية في حال انصراف نظره عن الطريق بشكل متكرر.

تغيير ثقافة القيادة في العصر الرقمي

يرى خبراء السلامة أن الحل لا يكمن فقط في التكنولوجيا أو القوانين، بل في تغيير الثقافة السائدة لدى مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي. 

إن إدراك أن "ثانية واحدة" من متابعة فيديو قد تكلف حياة إنسان هو الخطوة الأولى لضمان سلامة الجميع. ويجب أن تتكاتف شركات التكنولوجيا مع الجهات الحكومية لإنشاء "وضع القيادة" الإلزامي الذي يعطل التنبيهات البصرية المشتتة لضمان رحلة آمنة تمامًا.

ويبقى التحدي الأكبر في مواجهة تشتت الانتباه هو التوازن بين الرفاهية الرقمية والمسؤولية الشخصية. 

ومع تطور تطبيقات البث، تزداد الحاجة إلى وعي مجتمعي يضع السلامة فوق أي محتوى ترفيهي، لتبقى الطرق ممرات آمنة للجميع بعيدًا عن مخاطر الشاشات التي قد تسرق الانتباه في لحظات حاسمة. 

