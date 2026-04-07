شاهد| سوبارو أسنت 2026 الـ SUV الجديدة

كشفت شركة سوبارو عن طرازها الجديد سوبارو أسنت موديل 2026، وتنتمي أسنت لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتعتبر سوبارو أسنت الشقيقة الكبرى في عائلة سوبارو، وصممت خصيصاً لتلبية احتياجات العائلات الكبيرة التي تحتاج إلى ثلاثة صفوف من المقاعد.

مواصفات سوبارو أسنت موديل 2026

زودت سيارة سوبارو أسنت موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، زوايا حادة، وبها إضاءات مستقبلية مبهرة، وبها واجهة أمامية ضخمة تعبر عن القوة، وبها جلد نابا الفاخر، وبها لوحة قيادة تبدو قديمة بوجود عدادات مادية، وبها 19 حامل أكواب، وبها نظام معلومات وترفيه بشاشه عمودية مقاس 11.6 بوصة .

محرك سوبارو أسنت موديل 2026

تحصل سيارة سوبارو أسنت موديل 2026 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2400 سي سي، وتنتج قوة 260 حصان، وعزم دوران 375 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وجدير بالذكر ان سوبارو أسنت تجربة واسعة واسعة، وبها نظام تعليق مرن، وتوجيه خفيف يواصل أسلوب الركن والمناورة، ويمنحها نظام الدفع الرباعي المميز X-Mode تفوق ملحوظ في التعامل مع الضوء والثلوج .

تاريخ شركة سوبارو في صناعة السيارات

في الخمسينيات بدأت سوبارو في إنتاج سيارة سوبارو 1500 عام 1954، ثم حققت شهرة بـ سوبارو 360"الصغيرة، وفي عام 1966، طرحت سوبارو 1000، وهي أول سيارة بمحرك بوكسر المسطح.

وفي عام 1971، أنتجت سوبارو "ليون" (Leone)، أول سيارة يابانية ذات دفع رباعي، مما أرسي دعائم تخصصها في هذا النظام، واشتهرت عالمياً بفضل إنجازات إمبريزا في رالي السيارات، وركزت على تطوير تقنيات السلامة مثل نظام "EyeSight" وأنظمة الهجين، مع شراكة استراتيجية مع تويوتا التي تمتلك حصة فيها.