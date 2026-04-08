فولجا 2026 تعود من جديد.. هوية روسية بروح صينية

تشهد صناعة السيارات في عام 2026، عودة علامة “فولجا” الروسية الشهيرة، في خطوة أثارت اهتمام المتابعين، خاصة مع ارتباطها تاريخيا بالفخامة والهيبة في الحقبة السوفيتية.

لكن هذه العودة لا تأتي بصيغة تقليدية، بل من خلال شراكة استراتيجية مع شركة جيلي الصينية، ما يطرح تساؤلات حول قدرة العلامة على استعادة مكانتها في سوق تنافسي.

تعتمد فولجا في جيلها الجديد على استراتيجية “إعادة التوسيم”، حيث تستند الطرازات الجديدة إلى منصات وتقنيات مجربة من جيلي، وتضم التشكيلة موديلين رئيسيين: K50 بفئة الـSUV، المبني على طراز جيلي مونجارو، وC50 السيدان، المستند إلى جيلي بريفيس، ورغم هذا الاعتماد التقني، تحافظ السيارات على بعض اللمسات الروسية الكلاسيكية، مثل شعار “الأيل” والتصميم الأمامي المستوحى من الطرازات القديمة.

من الناحية الفنية، تعتمد السيارتان على محرك تيربو سعة 2.0 لتر رباعي الأسطوانات، يولد قوة تصل إلى 238 حصان في K50 و200 حصان في C50، مع نواقل حركة أوتوماتيكية متطورة (8 سرعات للـSUV و7 سرعات مزدوج القابض للسيدان)، كما توفر كفاءة استهلاك وقود جيدة، تصل إلى نحو 12.5 كم/لتر، مع مدى قيادة يقترب من 650 كم.

يتم إنتاج هذه السيارات في مصنع فولكس فاجن السابق بمدينة نيجني نوفغورود، ما يمنحها ميزة جودة التجميع الأوروبية، وتستهدف الشركة إنتاج نحو 110 الاف سيارة سنويا، مع خطط لزيادة نسبة المكونات المحلية تدريجيا.

من حيث التسعير، تشير التقديرات إلى أن سعر فولجا 2026 سيبدأ من حوالي 140 ألف ريال سعودي، ما يضعها في منافسة مباشرة مع العلامات الكورية واليابانية، خاصة مع تقديمها مزيجا من التجهيزات الفاخرة والتقنيات الحديثة.

في المجمل، تمثل عودة فولجا محاولة ذكية لإحياء اسم عريق عبر الاستفادة من التكنولوجيا الصينية، ويبقى التحدي الحقيقي في مدى تقبل المستهلك لهذه الهوية الهجينة، وقدرتها على إثبات نفسها في سوق لا يرحم.