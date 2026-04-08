تامر أمين: اللي بيحصل في الأهلي عدل.. ولاعيبة كتيرة دماغها في الدولارات مش البطولات
"عدو الميزانية وفاتورة الكهرباء".. حملات تفتيش موسعة لمصادرة "الكاتيل"
البنك الدولي: مصر نجحت في تطوير قطاع الخدمات السياحية
بسواعد مصرية وخبرة عالمية.. بعد 45 سنة تحديث محولات محطة أسوان 2
برلماني: مصر كلمة السر في اتفاق التهدئة بين أمريكا وإيران
شهود عيان يُفجّرون مفاجأة عن حادث انتحــ..ـار المظلات: السائق شنــ.ـق نفسه ليلة أمس.. والظلام حال دون رؤيته
أحمد موسى: ميليشيات حزب الله كانت عايزة تعمل عمليات إرهابية في مصر عام 2009
بيان ثلاثي حاسم.. رفض قاطع لتغيير وضع القدس وتحذير من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بالمقدسات
تحسن طفيف ونقص أكسجين.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف آخر تطورات حالة والده| خاص
شوط أول سلبي بين حرس الحدود ومودرن سبورت في الدوري
أحمد موسى: إسرائيل عندها 250 رأس نووي و6 مفاعلات جديدة
بعد قصف إسرائيل لـ لبنان.. رئيس البرلمان الإيراني: وقف إطلاق النار فقد معناه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تختار أيه.. كوبرا فورمينتور إم فولكس فاجن تي روك 2026

إبراهيم القادري

يوجد في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: كوبرا فورمينتور إم فولكس فاجن تي روك موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

وسائل الأمان بـ فولكس فاجن تي روك موديل 2026

زودت سيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية جانبية، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Fog Lights .

محرك فولكس فاجن تي روك موديل 2026

تستمد سيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها قوة 152 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 205 كم/ساعة، وتحتاج إلي 5.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصلا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.4 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر فولكس فاجن تي روك موديل 2026

تباع سيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 750 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ كوبرا فورمينتور موديل 2026

تمتلك سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Fog Lights .

محرك كوبرا فورمينتور موديل 2026

تحصل سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 205 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كوبرا فورمينتور موديل 2026

يصل سعر سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلي 2 مليون و 79 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2026 السيارات الكروس أوفر فولكس فاجن تي روك موديل 2026 كوبرا فورمينتور موديل 2026 سعر كوبرا فورمينتور موديل 2026 محرك كوبرا فورمينتور محرك فولكس فاجن تي روك

