كامارو تعود من بوابة الحلبات.. مستقبل غامض على الطرق

رغم توقف إنتاج شيفروليه كامارو منذ ما يقرب من عامين، لا تزال الأيقونة الأمريكية حاضرة، ولكن هذه المرة بعيدا عن الطرق العامة، وداخل عالم سباقات ناسكار.

حتى الان لا توجد أي مؤشرات رسمية على تطوير جيل سابع من كامارو، ما يؤكد أن عودتها كسيارة إنتاج لا تزال مؤجلة، لكن شيفروليه قررت الحفاظ على اسمها حيا من خلال تقديم نسخة محدثة مخصصة للسباقات، ستشارك في موسم ناسكار المقبل.

التصميم الجديد لسيارة السباق شيفروليه كامارو مستوحى من حزمة الأداء الكربونية التي طرحت سابقا لنسخة ZL1، حيث حصلت السيارة على تحسينات واضحة في الديناميكا الهوائية، تشمل غطاء محرك أكبر، وشبكة أمامية معدلة، بالإضافة إلى عتبات جانبية أكثر بروزا لتعزيز الثبات على السرعات العالية.

ولم تقتصر هذه التحديثات على سيارات الحلبات فقط، إذ أتاحت شيفروليه لمالكي كامارو الحاليين إمكانية الحصول على حزمة أداء متكاملة، تضم مكونات من ألياف الكربون مثل المشتت الأمامي، وفتحات غطاء المحرك، والعتبات الجانبية، إلى جانب جناح خلفي كبير، وتؤكد الشركة أن هذه الإضافات ليست تجميلية فحسب، بل تلعب دورا فعليا في تحسين الأداء.

بحسب الشركة تساهم التعديلات الجديدة في تحقيق مستويات ضغط سفلي تقترب كثيرا من نسخة 1LE عالية الأداء، مع فارق بسيط لا يتجاوز 5%، بينما ترتفع قوة الارتكاز بشكل كبير، ما يعزز من ثبات السيارة على الحلبة.

ومن المقرر أن تسجل كامارو ZL1 المخصصة لسباقات ناسكار أول ظهور رسمي لها في فبراير المقبل، خلال سباق Cook Out Clash على حلبة بومان غراي ستاديوم بولاية نورث كارولاينا.

أما عن مستقبل كامارو كسيارة إنتاج، فلا يزال غير واضح، فقد أشار مارك رويس، رئيس جنرال موتورز، إلى أن عودة الطراز تتطلب توازنا بين الأداء والتصميم والعملية، لكن التحدي الأكبر يتمثل في تراجع الطلب على السيارات الرياضية عالميا.