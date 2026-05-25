إلهام أبو الفتح
رياضة

كلمة أخيرة لم يقلها بعد.. الأنفيلد يشهد السجدة الأخيرة لمحمد صلاح.. تفاصيل

علا محمد

علق الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق ، علي اللحظات العاطفية الأخيرة للنجم محمد صلاح على ملعب "أنفيلد"، وسط تكهنات مستمرة حول خطوته الاحترافية القادمة، محتفياً بالإرث التاريخي الكبير الذي يتركه خلفه في الملاعب الأوروبية .

قال الدكتور جمال شعبان عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"السجدة الأخيرة لصلاح علي أرض ملعب ليفربول
هكذا كل حكايات العمر لها نهاية 
كما كانت لها بداية".

واضاف :" وتبقي البصمة والذكري العاطرة في سجلات تاريخ الرياضة الإنجليزية والعالمية ".

وتابع :"العبرة بالخواتيم 
والفلاح والنجاح المستدام أن تصل للقمة وتحافظ علي ثباتك علي القمة ".

و وأوضح :"كل الناس قالت وداعا صلاح ".

وختم :"لكن لصلاح كلمة أخيرة لم يقلها بعد".

في لحظة وُصفت بأنها نهاية فصلٍ استثنائي في تاريخ نادي ليفربول، ودع النجم المصري محمد صلاح ملعب “أنفيلد” بقميص الريدز للمرة الأخيرة، بعد مسيرة حافلة امتدت لسنوات حفر خلالها اسمه بأحرف من ذهب في سجلات النادي الإنجليزي.

وشهدت الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء أمس الأحد مشاركة محمد صلاح في مباراته الأخيرة مع ليفربول أمام ضيفه برينتفورد، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب “أنفيلد”.

وبهذا اللقاء، يسدل الستار على مسيرة طويلة للنجم المصري مع ليفربول، بعد إعلان رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي، عقب رحلة امتدت 9 سنوات حقق خلالها العديد من البطولات والإنجازات الفردية والجماعية مع الريدز.

