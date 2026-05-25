أحمد شوبير: محمد صلاح انتقل من العظمة إلى المجد مع ليفربول

أشاد الاعلامي احمد شوبير بالمستويات الاستثنائية التي يواصل تقديمها النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول مؤكدًا أن قائد منتخب مصر يكتب فصلًا جديدًا من التاريخ داخل الملاعب الأوروبية.

وأوضح شوبير أن صلاح تمكن خلال ظهوره الأخير بقميص ليفربول من صناعة هدف جديد، ليرفع رصيده إلى 93 تمريرة حاسمة، ويصبح أكثر لاعب صناعةً للأهداف في تاريخ النادي الإنجليزي، متجاوزًا الرقم المسجل باسم أسطورة الريدز Steven Gerrard.

وأشار إلى أن جماهير ليفربول تواصل التعبير عن إعجابها الكبير بما يقدمه النجم المصري، معتبرة أنه تجاوز مرحلة التألق المعتاد إلى مكانة تاريخية خاصة داخل النادي.

وأضاف شوبير أن محمد صلاح أصبح نموذجًا ملهمًا للأجيال الجديدة في مصر، بعدما فتح الباب أمام اللاعبين المصريين للحلم بالنجاح في أوروبا، مؤكدًا أن الكثير من الأطفال أصبحوا يتطلعون لتكرار تجربته والوصول إلى الدوري الإنجليزي.

وأكد في ختام تصريحاته أن ما حققه صلاح جاء نتيجة سنوات من الاجتهاد والإصرار، ليبرهن أن الطموح والعمل المستمر قادران على صناعة إنجازات استثنائية.