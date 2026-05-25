فتشوا الشقة ومسرقوش حاجة.. سقوط عضوي عصابة الشرطة المزيفة بمصر الجديدة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات وطالبة – مقيمتان بدائرة القسم بأنه حال وجودهما بالشقة ملك إحداهما، فوجئتا بطرق شخصين على باب الشقة وإيهامهما بأنهما من رجال الشرطة ودخولهما للشقة وتفتيشها بحثًا عن مبالغ مالية "عملات أجنبية"، وانصرفا عقب ذلك دون تعرضهما للسرقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما شخصان "لأحدهما معلومات جنائية" وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر أحدهما بعلمه بأن السيدة قاطنة الشقة تعمل بإحدى الدول فاعتقد ظنًا بأن بحوزتها عملات أجنبية، فاتفق مع الثاني على سرقتها بأسلوب انتحال الصفة، إلا أنهما عقب تفتيشهما المسكن انصرفا لعدم عثورهما على أية عملات أجنبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.