أرني سلوت: جماهير أنفيلد صنعت ليلة خاصة لصلاح وروبرتسون

تحدث الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، عن الأجواء العاطفية التي صاحبت وداع محمد صلاح وأندرو روبرتسون خلال المباراة الأخيرة للفريق في الموسم، مؤكدًا أن جماهير “الريدز” قدمت صورة مميزة في تكريم الثنائي.

وأوضح سلوت أن ما حدث داخل ملعب أنفيلد لم يكن مفاجئًا، في ظل العلاقة الكبيرة التي تجمع جماهير ليفربول باللاعبين الذين تركوا بصمة واضحة مع النادي على مدار السنوات الماضية.

وأشار مدرب ليفربول إلى أن صلاح وروبرتسون قدما الكثير للفريق خلال رحلتهما الطويلة، بعدما ساهما في تحقيق العديد من البطولات واللحظات التاريخية التي ستظل عالقة في ذاكرة جماهير النادي.

وأكد سلوت أن النادي يمتلك ثقافة خاصة في التعامل مع نجومه، سواء في أوقات التتويج أو لحظات الوداع، مشددًا على أن الطريقة التي تم بها تكريم الثنائي تعكس قيمة ليفربول وجماهيره.

كما وصف المدرب الهولندي اليوم بأنه كان مزيجًا من الفخر والحزن، بسبب نهاية مشوار لاعبين صنعا تاريخًا كبيرًا داخل الفريق، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الجماهير نجحت في تحويل الوداع إلى لحظة استثنائية تليق بما قدمه اللاعبان للنادي.