بسعر اقتصادي.. أرخص سيارة رياضية تقدمها تويوتا في السوق السعودي| صور

تعد السيارة تويوتا رايز من أبرز اصدارات الفئة الاقتصادية التي تحمل العلامة اليابانية في السوق السعودي، عن فئة الكروس أوفر الرياضية، والتي تقدم عبر فئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من 67,045 للفئة الأولى موديل 2026.

أبعاد سيارة تويوتا رايز

تعتمد سيارة تويوتا رايز على هيكل مدمج من فئة الكروس أوفر، حيث يبلغ طولها 4,030 مم، مع عرض 1,710 مم وارتفاع يصل إلى 1,635 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,525 مم، يبلغ وزنها نحو 1,030 كجم، وتأتي السيارة بجنوط رياضية يتراوح قياسها بين 16 و17 بوصة، بينما توفر مساحة تخزين خلفية تصل إلى 369 لترًا.

تويوتا رايز

محركات تويوتا رايز 2026

تقدم تويوتا رايز 2026 بخيارين من المحركات البنزينية ثلاثية الأسطوانات، الأول بسعة 1.0 لتر مزود بشاحن توربيني، يولد قوة تصل إلى 97 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر، أما الخيار الثاني، فيعتمد على محرك بسعة 1.2 لتر بقوة 87 حصانًا وعزم 113 نيوتن متر، ويرتبط كلا المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار CVT مع نظام دفع أمامي.

تويوتا رايز

تجهيزات ومواصفات تويوتا رايز

تشمل تجهيزات سيارة تويوتا رايز نظام تكييف هواء، وشاشة معلومات وترفيه بقياس يتراوح بين 7 و8 بوصات، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف تسهّل التحكم أثناء القيادة، كما تتوفر مرايا جانبية كهربائية، ونوافذ كهربائية.

تويوتا رايز

زودت سيارة تويوتا رايز بحزمة من أنظمة السلامة الضرورية، من بينها نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، كما تتضمن تجهيزات الأمان مساعد صعود المرتفعات، إلى جانب وسائد هوائية للحماية، وحساسات خلفية للمساعدة في الركن إلى جانب كاميرا للمتابعة.

أسعار تويوتا رايز موديل 2026 في السعودية

تقدم تويوتا رايز 2026 في السوق السعودي بأسعار تبدأ من 67,045 ريال سعودي لفئة XLE، وتصل إلى 73,715 ريال سعودي لفئة Limited الأعلى تجهيزًا.