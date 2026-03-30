تويوتا تعزز حضور لاند كروزر 250 بإصدارين جديدين يجمعان بين القوة والرفاهية

تواصل تويوتا⁠ تطوير أيقونتها الشهيرة في عالم الدفع الرباعي؛ عبر طرح نسختين جديدتين من طراز لاند كروزر 250، هما "أيكون" و"بريميوم"، في خطوة تعكس سعي الشركة للجمع بين الأداء القوي والتكنولوجيا الحديثة دون التفريط في الهوية الأصلية للسيارة.

ويستمر الطراز في الاعتماد على محرك الديزل المعروف بسعة 2.8 لتر، والذي يولد قوة تصل إلى 204 حصان، لكنه يحصل هذه المرة على دعم من نظام هجين خفيف بجهد 48 فولت، ويسهم هذا التطوير في تحسين كفاءة استهلاك الوقود، ويمنح تجربة قيادة أكثر سلاسة، إلى جانب تقليل الانبعاثات، بما يتماشى مع المعايير البيئية المتطورة، مع الحفاظ على الاعتمادية الشهيرة للاند كروزر.

وتأتي نسخة "ايكون" لتخاطب عشاق المغامرات والطرق الوعرة، حيث زودت بقفل تفاضلي خلفي، إلى جانب مجموعة متكاملة من أنظمة المساعدة على الطرق الصعبة، وعجلات قياس 18 بوصة، كما تستوحي تصميمها من الطرازات الكلاسيكية، خاصة من خلال المصابيح الأمامية الدائرية ولمسات تصميمية تعزز الطابع التراثي للسيارة.

أما نسخة "بريميوم"، فتتجه نحو تقديم تجربة أكثر رفاهية، مع مقصورة داخلية مكسوة بالجلد، ومقاعد مزودة بخاصية التهوية، ونظام صوتي متطور من JBL، بالإضافة إلى شاشة عرض على الزجاج الأمامي وسقف بانورامي، ما يجعلها خيارا مثاليا للاستخدام العائلي اليومي دون التخلي عن قدرات الدفع الرباعي.

وبهذا الطرح، تنجح تويوتا في تقديم رؤية متوازنة تجمع بين الصلابة الكلاسيكية والراحة العصرية، لتبقى لاند كروزر 250 واحدة من أبرز الخيارات في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، محافظة على مكانتها كرمز للثقة والاعتمادية.