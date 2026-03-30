الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات رياضية 2026 في مصر

يضم السوق المصري مجموعة من الطرازات المتنوعة، ومنها الفئة الرياضية سواء من عائلة الكروس أوفر أو الـ SUV متعددة الاستخدام، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة نسبة إلى المظهر الخارجي والمساحة الرحبة، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، أسعار وأبرز المواصفات لـ 5 سيارات رياضية موديل 2026 في مصر.

جاك S2

زودت السيارة جاك S2 بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 113 حصانًا، وسرعة قصوى تصل إلى 175 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، وبسعر يبلغ 709,900 جنيه.

شيري تيجو 7

تعتمد شيري تيجو 7 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 6 غيار، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 965,000 و 1,035,000 جنيه.

إم جي RX5

تستمد إم جي RX5 PLUS قوتها من محرك 1500 سي سي تيربو، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 171 حصانا و275 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يبلغ 1,440,000 جنيه.

كيا سبورتاج

زودت كيا سبورتاج بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات DCT سباعي النقلات أوتوماتيكي الحركة، مع تقنية الجر الأمامية، وبسعر يتراوح بين 1,699,900 و 2,249,900 جنيه.

ساوايست إس 05

تعتمد ساوايست إس 05 على محرك رباعي الأسطوانات 1500 سي سي "تيربو"، بقوة إجمالية قدرها 156 حصانًا، وعزم دوران 230 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، ويبلغ سعر السيارة نحو 1,010,000 جنيه.