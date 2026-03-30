غارات إسرائيلية تستهدف مواقع في العاصمة الإيرانية طهران
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 30 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم
أفضل دعاء للرزق.. ردده بعد صلاة الفجر وقبل الذهاب للعمل
قلق دولي من دخول الحوثيين على خط المواجهة في حرب إيران وأمريكا
كيلو البانيه بكام؟.. تراجع ملحوظ فى أسعار الدواجن والبيض اليوم
ترامب: تقدم في التفاهم مع إيران و20 ناقلة نفط تعبر هرمز "احتراماً" لأمريكا
ترامب يدرس خيارا عسكريا لنقل اليورانيوم المخصب خارج إيران
عضو اتحاد المصريين بالكويت: مصر تحركت مبكرًا لضمان سلامة مواطنيها بالخارج
ترامب: المحادثات بين واشنطن وطهران تمضي على نحو جيد.. و6 أبريل موعد الحسم
أسعار الذهب دون مصنعية في السعودية
دعاء الفجر .. أفضل الأدعية والأذكار الصباحية الواردة عن النبي
تكنولوجيا وسيارات

مساحة عائلية.. سعر تويوتا فيلوز 2026 في السوق السعودي| صور

صبري طلبه

تُعد تويوتا فيلوز 2026 من أبرز السيارات العائلية المقدمة في السوق السعودي، حيث تستوعب ما يصل إلى 7 ركاب، مع تصميم كبير نسبيًا، بالإضافة إلى مجموعة من التجهيزات التي تشمل أنظمة الأمان وعناصر الراحة، إلى جانب تقنيات التحكم.

محرك تويوتا فيلوز 2026 

تعتمد تويوتا فيلوز 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر يعمل بنظام السحب الطبيعي، ويولد قوة تبلغ 104 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 138 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار CVT، مع نظام دفع أمامي، كما تسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 18.6 كم لكل لتر.

تصميم تويوتا فيلوز 2026

تأتي تويوتا فيلوز 2026 بشبكة أمامية كبيرة متعددة الفتحات باللون الأسود، إلى جانب مرايا جانبية مزودة بإشارات انعطاف مدمجة، كما تعتمد على عجلات رياضية، مع وجود جناح خلفي أعلى الزجاج، ومصابيح أمامية حادة الشكل، ومصابيح ضباب، بتقنية LED.

مقصورة تويوتا فيلوز 2026

تضم السيارة تويوتا فيلوز 2026 نظام صوتي ترفيهي مكون من 6 سماعات، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات، كما تتوفر بشاحن لاسلكي، وشاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعدد، ومقود متعدد الوظائف يسهل التحكم في الأنظمة المختلفة، بالإضافة إلى نظام تكييف هواء أوتوماتيكي، إضاءة داخلية، تحكم داخلي للمرايات الجانبية.

تويوتا فيلوز 2026 ووسائل الحماية

وتقدم السيارة تويوتا فيلوز 2026 مجموعة من التجهيزات مثل الكاميرات والمستشعرات لسهولة عملية الاصطفاف، بالإضافة إلى وسائد هوائية للحماية من الصدمات، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، برنامج الثبات الالكتروني ESP، مثبت سرعة، قفل مركزي للأبواب، نوافذ كهربائية، إنذار مانع للسرقة.

سعر تويوتا فيلوز 2026 في السعودية

تقدم السيارة تويوتا فيلوز 2026 في السوق السعودي بسعر يبلغ 81,995 ريال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طقس غداً

حالة الطقس غداً | أمطار تضرب هذه المحافظات .. والصغري بالقاهرة تسجل 13 درجة

تغيير الساعة رسميًا.. موعد عودة التوقيت الصيفي 2026

تغيير الساعة رسميًا مساء خميس.. موعد التوقيت الصيفي 2026

مواعيد غلق المحلات

رسميا.. متى ينتهي قرار غلق المحلات 9 مساء؟

موجة تقلبات جوية جديدة تبدأ الثلاثاء.. إليك خريطة الأمطار الغزيرة والسيول

تقلبات جوية حادة تبدأ الثلاثاء.. إليك خريطة الأمطار الغزيرة والسيول

. قفزة كبيرة سعر الذهب

الجرام يلامس 8000 جنيه.. قفزة كبيرة سعر الذهب عيار 24 اليوم

موعد صرف معاشات شهر أبريل2026

موعد صرف معاشات أبريل2026.. هل توجد زيادة جديدة؟

الزمالك

الكاف يزف بشرى سارة لجمهور الزمالك بشأن المشاركة فى أفريقيا

محاولة اغتيال ترامب.. القوات الأمريكية تعترض مسيرة استهدفت مقر إقامة الرئيس

محاولة اغتيال ترامب.. اعتراض مسيرة استهدفت مقر إقامة الرئيس الأمريكي

ترشيحاتنا

النجم طارق الدسوقي مع أوركيد سامي

طارق الدسوقي يكشف كواليس 48 إعادة لمشهد في ناصر 56 ونصيحة لا تنسى من أحمد زكي

يارا السكري

بالعباءة.. يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

الفنان طارق الدسوقي

طارق الدسوقي لصدى البلد: أحب الزمالك.. وأشجع أي فريق يمثل مصر

بالصور

زيارة ملكية.. أسرة عبد الحليم حافظ تستقبل أحمد فؤاد الثاني بمنزله

اسرة عبد الحليم حافظ وأحمد فؤاد الثاني
اسرة عبد الحليم حافظ وأحمد فؤاد الثاني
اسرة عبد الحليم حافظ وأحمد فؤاد الثاني

منذ شهرين.. شاهد آخر ظهور للفنانة فاطمة كشري قبل رحيلها

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

فيديو

فاطمة كشري

منذ شهرين.. شاهد آخر ظهور للفنانة فاطمة كشري قبل رحيلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد