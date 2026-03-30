مساحة عائلية.. سعر تويوتا فيلوز 2026 في السوق السعودي| صور

تُعد تويوتا فيلوز 2026 من أبرز السيارات العائلية المقدمة في السوق السعودي، حيث تستوعب ما يصل إلى 7 ركاب، مع تصميم كبير نسبيًا، بالإضافة إلى مجموعة من التجهيزات التي تشمل أنظمة الأمان وعناصر الراحة، إلى جانب تقنيات التحكم.

محرك تويوتا فيلوز 2026

تعتمد تويوتا فيلوز 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر يعمل بنظام السحب الطبيعي، ويولد قوة تبلغ 104 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 138 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار CVT، مع نظام دفع أمامي، كما تسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 18.6 كم لكل لتر.

تصميم تويوتا فيلوز 2026

تأتي تويوتا فيلوز 2026 بشبكة أمامية كبيرة متعددة الفتحات باللون الأسود، إلى جانب مرايا جانبية مزودة بإشارات انعطاف مدمجة، كما تعتمد على عجلات رياضية، مع وجود جناح خلفي أعلى الزجاج، ومصابيح أمامية حادة الشكل، ومصابيح ضباب، بتقنية LED.

مقصورة تويوتا فيلوز 2026

تضم السيارة تويوتا فيلوز 2026 نظام صوتي ترفيهي مكون من 6 سماعات، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات، كما تتوفر بشاحن لاسلكي، وشاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعدد، ومقود متعدد الوظائف يسهل التحكم في الأنظمة المختلفة، بالإضافة إلى نظام تكييف هواء أوتوماتيكي، إضاءة داخلية، تحكم داخلي للمرايات الجانبية.

تويوتا فيلوز 2026 ووسائل الحماية

وتقدم السيارة تويوتا فيلوز 2026 مجموعة من التجهيزات مثل الكاميرات والمستشعرات لسهولة عملية الاصطفاف، بالإضافة إلى وسائد هوائية للحماية من الصدمات، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، برنامج الثبات الالكتروني ESP، مثبت سرعة، قفل مركزي للأبواب، نوافذ كهربائية، إنذار مانع للسرقة.

سعر تويوتا فيلوز 2026 في السعودية

تقدم السيارة تويوتا فيلوز 2026 في السوق السعودي بسعر يبلغ 81,995 ريال.