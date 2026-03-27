قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يختبئ شقيق أبو الهول تحت الأهرامات؟.. مصر على أبواب اكتشاف أثري ضخم
استطلاع: أغلبية الأمريكيين غير راضين عن أداء ترامب بشأن التصعيد ضد إيران
اكتمال عقد نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2026.. موعد مباريات الحسم
لاعب سوبر.. نجم الأهلي أولى صفقات الزمالك الصيفية
الزمالك يضع شرطا وحيدا للموافقة على رحيل بيزيرا
سولاف فواخرجي تكشف حقيقة تقديم شخصية أسماء الأسد فى عمل فني
اكتشاف كنز ثمين في الصين يغير خارطة الاقتصاد العالمي .. ما القصة؟
رحيل كامويش عن الأهلي قبل نهاية الموسم
حزب الله يعلن استهداف مواقع لجيش الاحتلال شمال إسرائيل وجنوب لبنان
قبل جلسة محاكمتها.. ننشر صورة المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد
صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى شمال إسرائيل
إنجاز مصري جديد.. نشر بحث علمي مهم في مجلة Science العالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تنطلق في هذا الموعد .. تويوتا تكشف الستار عن لاندكروزر FJ الجديدة | صور

صبري طلبه

تستعد تويوتا لإطلاق نسخة جديدة من لاندكروزر تحمل اسم FJ، حيث تواصل تعزيز تاريخها في فئة السيارات المخصصة للطرق الوعرة، وتشير المعلومات المتداولة عالميًا إلى أن الكشف الأولي عن السيارة سيكون خلال مايو 2026، مع انطلاقة أولى في السوق الياباني، قبل التوسع إلى أسواق أخرى لاحقًا.

وفقًا للتقارير، فإن تويوتا تخطط لبدء تقديم لاندكروزر FJ في اليابان خلال الربع الثاني من العام، ما يجعلها واحدة من الإصدارات المنتظرة خلال 2026، ومن المتوقع أن تحظى السيارة باهتمام في أسواق متعددة، حيث تعد من أبرز سيارات الـ SUV.

محرك وأداء تويوتا لاندكروزر FJ

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.7 لتر من فئة 2TR-FE، قادر على إنتاج 161 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 246 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، مع نظام دفع رباعي جزئي.

أبعاد وتصميم تويوتا لاندكروزر FJ

تأتي لاندكروزر FJ بأبعاد رياضية من فئة الـ SUV، حيث يبلغ طولها 4575 ملم، وعرضها 1855 ملم، وارتفاعها 1960 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2580 ملم.

ويظهر التصميم الخارجي بملامح واضحة مستوحاة من السيارات المخصصة للطرق الوعرة، مثل أقواس العجلات البارزة والشبكة الأمامية متعددة الفتحات، كما تعتمد على مصابيح LED بتصميم حاد، مع مصابيح خلفية تحمل طابعًا مميزًا أقرب إلى حرف C.

تجهيزات تويوتا لاندكروزر FJ  

تقدم تويوتا لاندكروزر FJ مجموعة من التجهيزات حيث تضم شاشة مركزية تعمل باللمس تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، ما يسمح بربط الهواتف الذكية بسهولة، كما تأتي بعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام صوتي، إلى جانب مجموعة من تقنيات السلامة.

السعر المتوقع لسيارة تويوتا لاندكروزر FJ

تشير التقديرات إلى أن سعر لاندكروزر FJ الجديدة سيبدأ من نحو 30,170 دولارًا.

تويوتا لاندكروزر FJ تويوتا لاندكروزر FJ سيارة تويوتا لاندكروزر FJ مواصفات تويوتا لاندكروزر FJ سعر تويوتا لاندكروزر FJ

المزيد

