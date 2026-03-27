تنطلق في هذا الموعد .. تويوتا تكشف الستار عن لاندكروزر FJ الجديدة | صور

تستعد تويوتا لإطلاق نسخة جديدة من لاندكروزر تحمل اسم FJ، حيث تواصل تعزيز تاريخها في فئة السيارات المخصصة للطرق الوعرة، وتشير المعلومات المتداولة عالميًا إلى أن الكشف الأولي عن السيارة سيكون خلال مايو 2026، مع انطلاقة أولى في السوق الياباني، قبل التوسع إلى أسواق أخرى لاحقًا.

وفقًا للتقارير، فإن تويوتا تخطط لبدء تقديم لاندكروزر FJ في اليابان خلال الربع الثاني من العام، ما يجعلها واحدة من الإصدارات المنتظرة خلال 2026، ومن المتوقع أن تحظى السيارة باهتمام في أسواق متعددة، حيث تعد من أبرز سيارات الـ SUV.

محرك وأداء تويوتا لاندكروزر FJ

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.7 لتر من فئة 2TR-FE، قادر على إنتاج 161 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 246 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، مع نظام دفع رباعي جزئي.

أبعاد وتصميم تويوتا لاندكروزر FJ

تأتي لاندكروزر FJ بأبعاد رياضية من فئة الـ SUV، حيث يبلغ طولها 4575 ملم، وعرضها 1855 ملم، وارتفاعها 1960 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2580 ملم.

ويظهر التصميم الخارجي بملامح واضحة مستوحاة من السيارات المخصصة للطرق الوعرة، مثل أقواس العجلات البارزة والشبكة الأمامية متعددة الفتحات، كما تعتمد على مصابيح LED بتصميم حاد، مع مصابيح خلفية تحمل طابعًا مميزًا أقرب إلى حرف C.

تجهيزات تويوتا لاندكروزر FJ

تقدم تويوتا لاندكروزر FJ مجموعة من التجهيزات حيث تضم شاشة مركزية تعمل باللمس تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، ما يسمح بربط الهواتف الذكية بسهولة، كما تأتي بعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام صوتي، إلى جانب مجموعة من تقنيات السلامة.

السعر المتوقع لسيارة تويوتا لاندكروزر FJ

تشير التقديرات إلى أن سعر لاندكروزر FJ الجديدة سيبدأ من نحو 30,170 دولارًا.