الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أسعار تويوتا كورولا FX موديل 2026 في السعودية

إبراهيم القادري

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا كورولا FX موديل 2026، وتنتمي كورولا FX لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، هوندا سيفيك سبورت، وكيا K4 .

مواصفات تويوتا كورولا FX موديل 2026

زودت سيارة تويوتا كورولا FX موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، جناح خلفي أكبر مطلي باللون الأسود اللامع، وبها عجلات رياضية مقاس 18 بوصة، وبها مقاعد أمامية رياضية داعمة توفر راحة ممتازة في المنعطفات، وبها شاشة معلومات وترفيه .

محرك تويوتا كورولا FX موديل 2026

تستمد سيارة تويوتا كورولا FX موديل 2026 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 169 حصان، وعزم دوران 205 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروسش أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.2 ثانية .

سعر تويوتا كورولا FX موديل 2026

تباع سيارة تويوتا كورولا FX موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 105 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

تأسست تويوتا عام 1933 كقسم لصناعة السيارات داخل شركة تويودا للنسيج، وتحولت إلى شركة مستقلة Toyota Motor Corporation عام 1937 على يد كيشيرو تويودا.

وبدأت تويوتا في إنتاج أول طراز AA عام 1936، لتصبح اليوم عملاق عالمي ورائدة في السيارات الهجينة والإنتاج الفعال بنظام (TPS)، حيث تنتج أكثر من 10 ملايين سيارة سنوياً.

وتشمل مجموعة تويوتا شركات مثل دايهاتسو وهينو، مع تركيز حالي على السيارات الكهربائية والهيدروجينية (مثل ميراي)، وتمتلك مصانع في جميع أنحاء العالم وتبيع سياراتها في معظم دول العالم .

ما مرض سيلياك .. تعرّف على أعراضه وأسبابه وطرق علاجه

