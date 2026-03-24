الكشف عن عيب غير متوقع في سيارة فيراري الخارقة الجديدة

واجهت شركة "فيراري" الإيطالية موقفًا محرجًا في السوق الأمريكي ، يتعلق بأحدث أيقوناتها الخارقة "12Cilindri" (دوديتشي سيليندري)، حيث اضطرت الشركة لاستدعاء العشرات من النسخ الجديدة بسبب “تعتيم النوافذ”.

ورغم أن السيارة تُعد تحفة هندسية بمحرك V12 الأسطوري، إلا أن خطأً تقنيًا في مواصفات التصنيع المخصصة للولايات المتحدة الأمريكية جعلها تخالف معايير السلامة الفيدرالية المتعلقة بالرؤية.

تفاصيل الخلل وتجاوز الحدود القانونية للتعتيم

تتمحور المشكلة حول النوافذ الجانبية والخلفية للسيارة، حيث تم تزويدها بزجاج داكن "Privacy Glass" يتجاوز حدود التعتيم المسموح بها قانونًا في أمريكا.

وتنص اللوائح الفيدرالية لسلامة المركبات (FMVSS No. 205) على أن زجاج السيارات يجب أن يسمح بمرور 70% على الأقل من الضوء لضمان وضوح الرؤية للسائق وتقليل مخاطر الحوادث، بينما تبين أن الزجاج المستخدم في النسخ المستدعاة يحجب كمية أكبر من الضوء، مما جعلها غير صالحة للسير على الطرق العامة هناك.

عدد السيارات المتأثرة ونطاق الاستدعاء

شمل الاستدعاء 80 سيارة من طراز "12Cilindri" موديلات 2025 و 2026، والتي تم إنتاجها في الفترة ما بين 4 أكتوبر 2024 و 24 نوفمبر 2025.

ووفقًا لتقارير الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، فإن الخطأ ناتج عن خلل داخلي في إعدادات "توصيف الموديل" بالمصنع، حيث تم تركيب زجاج مخصص لأسواق أخرى (تسمح بتعتيم أعلى) على السيارات الموجهة للسوق الأمريكي.

أكدت فيراري أنها ستتواصل مع الملاك المتضررين اعتبارًا من 15 مايو 2026 لترتيب مواعيد استبدال الزجاج.

وبما أن المشكلة تكمن في خامة الزجاج نفسه وليس مجرد "فيلم" تظليل خارجي، سيتعين على الوكلاء استبدال النوافذ الخلفية والجانبية بالكامل بقطع جديدة مطابقة للمواصفات القانونية، وذلك بشكلٍ مجاني تمامًا. كما قامت الشركة بالفعل بتحديث خطوط الإنتاج في مارس 2026 لضمان عدم خروج أي سيارة أخرى بهذا الخطأ.

أداء فيراري 12Cilindri ومكانتها السوقية

بعيدًا عن مشكلة الزجاج، تظل "12Cilindri" واحدة من أقوى سيارات الـ "Grand Tourer" في العالم، حيث تعتمد على محرك V12 سعة 6.5 لتر بسحب طبيعي، يولد قوة مذهلة تبلغ 819 حصانًا وعزم دوران 678 نيوتن متر.

وتستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى 100 كم/س في غضون 2.9 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 340 كم/س، مما يجعلها الوريث الشرعي لطراز "812 Superfast" مع لمسات تصميمية مستوحاة من طراز “دايتونا”