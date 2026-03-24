قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من هو محمد باقر ذو القدر.. الرجل الذي يقود الأمن القومي الإيراني بعد لاريجاني؟
عبد اللطيف: مستعدون لتقديم الدعم لدولة السودان في عدد من المجالات التعليمية
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 17 طائرة مسيرة و5 صواريخ باليستية إيرانية
ترامب يسعى لاتفاق مع طهران.. ومشاورات أمنية عاجلة في تل أبيب ترقبًا للتطورات
خلفا للاريجاني.. إيران تعيّن محمد باقر ذو القدر أمينا للأمن القومي
حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل
عيار 21 يتراجع 800 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر
إسرائيل تستهدف محطات وقود حزب الله في لبنان.. وأحمد سنجاب يشرح التفاصيل
عمر مرموش يثير اهتمام برشلونة وأتلتيكو وفنربخشة الصيف المقبل
موعد عيد الأضحى 2026.. متى وقفة عرفات؟ | الحسابات الفلكية تجيب
هجوم في لندن.. إحراق سيارات إسعاف تابعة لمنظمة يهودية
رسمياً خلال أيام.. غلق المحلات وقاعات الأفراح 9 مساءً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن عيب غير متوقع في سيارة فيراري الخارقة الجديدة

فيراري
فيراري
عزة عاطف

واجهت شركة "فيراري" الإيطالية موقفًا محرجًا في السوق الأمريكي ، يتعلق بأحدث أيقوناتها الخارقة "12Cilindri" (دوديتشي سيليندري)، حيث اضطرت الشركة لاستدعاء العشرات من النسخ الجديدة بسبب “تعتيم النوافذ”.

ورغم أن السيارة تُعد تحفة هندسية بمحرك V12 الأسطوري، إلا أن خطأً تقنيًا في مواصفات التصنيع المخصصة للولايات المتحدة الأمريكية جعلها تخالف معايير السلامة الفيدرالية المتعلقة بالرؤية. 

تفاصيل الخلل وتجاوز الحدود القانونية للتعتيم

تتمحور المشكلة حول النوافذ الجانبية والخلفية للسيارة، حيث تم تزويدها بزجاج داكن "Privacy Glass" يتجاوز حدود التعتيم المسموح بها قانونًا في أمريكا. 

وتنص اللوائح الفيدرالية لسلامة المركبات (FMVSS No. 205) على أن زجاج السيارات يجب أن يسمح بمرور 70% على الأقل من الضوء لضمان وضوح الرؤية للسائق وتقليل مخاطر الحوادث، بينما تبين أن الزجاج المستخدم في النسخ المستدعاة يحجب كمية أكبر من الضوء، مما جعلها غير صالحة للسير على الطرق العامة هناك.

عدد السيارات المتأثرة ونطاق الاستدعاء

شمل الاستدعاء 80 سيارة من طراز "12Cilindri" موديلات 2025 و 2026، والتي تم إنتاجها في الفترة ما بين 4 أكتوبر 2024 و 24 نوفمبر 2025. 

ووفقًا لتقارير الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، فإن الخطأ ناتج عن خلل داخلي في إعدادات "توصيف الموديل" بالمصنع، حيث تم تركيب زجاج مخصص لأسواق أخرى (تسمح بتعتيم أعلى) على السيارات الموجهة للسوق الأمريكي.

أكدت فيراري أنها ستتواصل مع الملاك المتضررين اعتبارًا من 15 مايو 2026 لترتيب مواعيد استبدال الزجاج. 

وبما أن المشكلة تكمن في خامة الزجاج نفسه وليس مجرد "فيلم" تظليل خارجي، سيتعين على الوكلاء استبدال النوافذ الخلفية والجانبية بالكامل بقطع جديدة مطابقة للمواصفات القانونية، وذلك بشكلٍ مجاني تمامًا. كما قامت الشركة بالفعل بتحديث خطوط الإنتاج في مارس 2026 لضمان عدم خروج أي سيارة أخرى بهذا الخطأ.

أداء فيراري 12Cilindri ومكانتها السوقية

بعيدًا عن مشكلة الزجاج، تظل "12Cilindri" واحدة من أقوى سيارات الـ "Grand Tourer" في العالم، حيث تعتمد على محرك V12 سعة 6.5 لتر بسحب طبيعي، يولد قوة مذهلة تبلغ 819 حصانًا وعزم دوران 678 نيوتن متر. 

وتستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى 100 كم/س في غضون 2.9 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 340 كم/س، مما يجعلها الوريث الشرعي لطراز "812 Superfast" مع لمسات تصميمية مستوحاة من طراز “دايتونا” 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

امام وبن شرقي وبن رمضان

زلزال الخروج الإفريقي.. الأهلي يقرر بيع بن رمضان وإمام وبن شرقي

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي الثلاثاء 24 مارس 2026

ترشيحاتنا

أرشيفية

إحالة عامل للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل سيدة مشردة ودفنها داخل ماسورة صرف صحى في الجيزة

أرشيفية

اخماد حريقين داخل منزل وشقة في العمرانية وأوسيم

قانون الإيجار القديم

10 مايو.. نظر 3 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم

بالصور

بملابس كاجوال.. درة تتألق رفقة زوجها فى أحدث ظهور لها

بملابس كاجوال..درة تتألق رفقة زوجها فى اخر ظهور لها
بملابس كاجوال..درة تتألق رفقة زوجها فى اخر ظهور لها
بملابس كاجوال..درة تتألق رفقة زوجها فى اخر ظهور لها

سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر

سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!
سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!
سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!

كنز فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات

تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات النادرة!
تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات النادرة!
تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات النادرة!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد