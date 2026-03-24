قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل الفجر حلم أم رؤيا تتحقق؟.. 25 حقيقة عن الكوابيس لا يعرفها كثيرون
اليوم.. تشييع جنازة الدكتور أحمد عاطف درة بعد صلاة العصر
أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟
ماذا تقول بين الأذان والإقامة؟.. اعرف أفضل 3 أدعية أوصى بها النبي
وفاة المخرج والكاتب الدكتور أحمد عاطف درة
الفصائل اللبنانية تستهدف تجمعًا لجنود إسرائيليين قرب بوابة حدودية
اعترفوا بتقصيركم.. رسالة غير متوقعة من أحمد مجاهد لمجلس إدارة الأهلي
برومو من زمان.. إبراهيم صلاح يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك للعمل بالإعلام
سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 بكام؟
24 مليون جنيه.. شاب مصري ينجح في جمع تكلفة علاجه من فقدان البصر في 6 أيام
نقطة نظام.. النقل تنشر حملة للتوعية من مخاطر السلوكيات السلبية لبعض الركاب
بعد استهداف محطتين للطاقة بإيران.. انفجار ضخم في أكبر مصافي النفط في أمريكا| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أيهما تفضل.. ديبال إس 05 أم كيا إي في 3 موديل 2026

ديبال اس 05 إم كيا اي في 3 موديل 2026
ديبال اس 05 إم كيا اي في 3 موديل 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: ديبال اس 05 و كيا اي في 3 موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الكهربائية .

وسائل الأمان بـ كيا اي في 3 موديل 2026

 كيا اي في 3 موديل 2026

زودت سيارة كيا اي في 3 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك كيا اي في 3 موديل 2026

 كيا اي في 3 موديل 2026

تحصل سيارة كيا اي في 3 موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 81.4 كيلووات/ساعة، وبها قوة 201 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 170 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7 ثواني، ويمكنها قطع مدي سير يصل إلي 605 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجه لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كيا اي في 3 موديل 2026

 كيا اي في 3 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا اي في 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا اي في 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 750 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا اي في 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون جنيه .

وسائل الأمان بـ ديبال اس 05 موديل 2026

ديبال اس 05 موديل 2026

تمتلك سيارة ديبال اس 05 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات 
اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك ديبال اس 05 موديل 2026

ديبال اس 05 موديل 2026

تستمد سيارة ديبال اس 05 موديل 2026 قوتها من بطارية سعة 56 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 460 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وبها عزم دوران 320 نيوتن/متر، وقوة 214 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ديبال اس 05 موديل 2026

ديبال اس 05 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ديبال اس 05 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 515 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ديبال اس 05 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 665 ألف جنيه .

إصدارات السيارات الجديدة مستقبل صناعة السيارات ديبال اس 05 كيا اي في 3 موديل 2026 وسائل الأمان بـ كيا اي في 3 محرك كيا اي في 3 موديل 2026 سعر كيا اي في 3 موديل 2026 وسائل الأمان بـ ديبال اس 05 محرك ديبال اس 05 سعر ديبال اس 05 موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

أفشة

صدمة لصاحب القاضية.. الأهلي يفجر مفاجأة بشأن محمد مجدي أفشة

بن شرقي

الأمور غير مستقرة.. بن شرقي يثير الجدل بحذف اسم الأهلي من حسابه على إنستجرام

الخطيب

مفاجأة في الأهلي .. الخطيب يرفض تسليم ملف كرة القدم إلى ياسين منصور وعبد الحفيظ

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في مصر

كامويش

قرار صادم.. الأهلي يحسم مصير مهاجم سوبر خلال ساعات

موعد إعلان زيادة المرتبات والمعاشات

موعد إعلان زيادة المرتبات والمعاشات

إمام عاشور

من ورا النادي .. إمام عاشور يصدم الأهلي بصفقة مرعبة

ترشيحاتنا

النائب سعيد العماري

برلماني: مصر تقود جهودا دبلوماسية لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وأمريكا وإيران

مجلس النواب

برلماني: التسهيلات الضريبية الجديدة خطوة لدعم الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي

تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

مصادرة الأجهزة والمعدات المخالفة لتعزيز الالتزام بتعديلات الكهرباء الجديدة

بالصور

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب تؤثر على صحتك وحياتك

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟
ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟
ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟

طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة.. فرّحي أطفالك بطعم زي المحلات

طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة
طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة
طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة

6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة.. احذر هذه الأشياء

6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة.. احذر هذه الأشياء
6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة
6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحا؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحًا؟

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

محدش انفرد بيها غير عادل إمام | تامر عبد المنعم يعلق على جدل الأعلى مشاهدة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد