أيهما تفضل.. ديبال إس 05 أم كيا إي في 3 موديل 2026

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: ديبال اس 05 و كيا اي في 3 موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الكهربائية .

وسائل الأمان بـ كيا اي في 3 موديل 2026

كيا اي في 3 موديل 2026

زودت سيارة كيا اي في 3 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك كيا اي في 3 موديل 2026

كيا اي في 3 موديل 2026

تحصل سيارة كيا اي في 3 موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 81.4 كيلووات/ساعة، وبها قوة 201 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 170 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7 ثواني، ويمكنها قطع مدي سير يصل إلي 605 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجه لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كيا اي في 3 موديل 2026

كيا اي في 3 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا اي في 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا اي في 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 750 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا اي في 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون جنيه .

وسائل الأمان بـ ديبال اس 05 موديل 2026

ديبال اس 05 موديل 2026

تمتلك سيارة ديبال اس 05 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات

اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك ديبال اس 05 موديل 2026

ديبال اس 05 موديل 2026

تستمد سيارة ديبال اس 05 موديل 2026 قوتها من بطارية سعة 56 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 460 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وبها عزم دوران 320 نيوتن/متر، وقوة 214 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ديبال اس 05 موديل 2026

ديبال اس 05 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ديبال اس 05 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 515 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ديبال اس 05 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 665 ألف جنيه .