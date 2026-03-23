شاورلها تفتح.. أول أبواب سيارات تعمل بالإيماءات

بينما كان العالم ينظر إلى السيارات الصينية قبل عقدين من الزمن كخيار اقتصادي يفتقر إلى التكنولوجيا، قلبت شركات مثل "هواوي" الموازين في عام 2026 عبر طرازها الكهربائي الجديد "آيتو M8" (Aito M8).

ولم تكتفِ السيارة بتقديم ميزات ذكية تقليدية، بل طرحت مفهوماً جديداً قد يبدو للبعض رفاهية مفرطة وللبعض الآخر ثورة تقنية، وهو "أبواب تعمل بالإيماءات" (Gesture-Controlled Doors)، حيث تفتح السيارة أبوابها لك بمجرد التلويح بيدك.

تقنيات التعرف على الوجه والذكاء الاصطناعي في Aito M8

تعتمد سيارة "آيتو M8" (الناتجة عن تعاون هواوي وسيريس) على منظومة متكاملة من كاميرات عالية الدقة وخوارزميات ذكاء اصطناعي متطورة.

فبمجرد اقترابك من السيارة، يتعرف النظام على وجهك عبر تقنية "Facial Recognition" لفتح القفل تلقائياً، ثم يمكنك من خلال إيماءة بسيطة باليد توجيه الباب ليفتح كهربائياً دون الحاجة للمس المقابض.

وتهدف هواوي من هذه الميزة إلى تسهيل الدخول للسيارة عندما تكون يداك مشغولتين بالأمتعة، أو ببساطة لإضفاء لمسة مستقبلية فريدة على تجربة القيادة.

الحلول الاحتياطية ومواجهة حالات الطوارئ

رغم الاعتماد الكلي على الكهرباء في فتح الأبواب، إلا أن مهندسي هواوي لم يغفلوا الجانب العملي؛ فالسيارة مزودة بمقابض يمكن سحبها يدويًا في حال رغبت في ذلك.

وفي حالات الطوارئ مثل نفاد بطارية الـ 12 فولت، تتيح السيارة الوصول إلى "مفتاح فيزيائي" تقليدي لفتح الأبواب ميكانيكياً، مما يضمن عدم حصار الركاب داخل المقصورة، وهي نقطة كانت محل انتقاد واسع في السيارات الكهربائية التي تعتمد على الأنظمة الرقمية البحتة.

قرار الصين التاريخي بحظر المقابض "المخفية" في 2027

تأتي هذه الابتكارات في وقت حساس جدًا لصناعة السيارات في الصين؛ فبعد سلسلة من الحوادث المأساوية التي تعذر فيها إنقاذ الركاب بسبب فشل المقابض الكهربائية المخفية (Pop-out Handles) في الخروج بعد التصادم، أصدرت الحكومة الصينية قانونًا جديدًا (GB 48001-2026).

وينص القانون على حظر المقابض المخفية تمامًا اعتبارًا من 1 يناير 2027، ملزمًا الشركات بضرورة وجود مساحة كافية لإدخال اليد (بأبعاد لا تقل عن 6×2 سم) وتوفير وسيلة فتح ميكانيكية واضحة لا تعتمد على الكهرباء.

التحدي الهندسي بين الأناقة ومعايير السلامة الجديدة

يضع القانون الصيني الجديد شركات مثل تسلا وشياويمي وهواوي أمام تحدٍ هندسي كبير؛ إذ سيتعين عليها إعادة تصميم أبواب سياراتها المستقبلية لتدمج بين الانسيابية الهوائية (التي توفرها المقابض المخفية) وبين المتطلبات القانونية الصارمة للسلامة.

وبالنسبة لسيارة "آيتو M8"، فإن نظام التحكم بالإيماءات قد يظل قائماً كخيار تقني إضافي، لكنه لن يغني عن وجود مقبض بارز أو تجويف ميكانيكي واضح يسمح لرجال الإنقاذ بفتح الأبواب من الخارج في أجزاء من الثانية.