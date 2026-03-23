الأمم المتحدة: مؤشرات المناخ تدق ناقوس الخطر
رئيس الطاقة الدولية يحذر: االاقتصاد العالمي يواجه تهديدا خطيرا بسبب مضيق هرمز
سموتريتش: علينا السيطرة على لبنان كما فعلنا في غزة
في ذكرى رحيله.. إبراهيم عمارة «واعظ السينما» الذي أبدع خلف الكاميرا وأمامها
حملة ممنهجة.. الإحتلال الإسرائيلي يدمر جسر القعقعية فوق نهر الليطاني بـ لبنان
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من العائدين لقطاع غزة
مجلس الدفاع الإيراني يحدد شرطا وحيدا لعبور سفن الدول غير المشاركة في الحرب مضيق هرمز
ستارمر و ترامب يبحثان هاتفيا سُبُل إعادة فتح مضيق هرمز
قافلة "زاد العزة" الـ 162 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
مصر: قصف إسرائيل للمنشآت والبنى التحتية في لبنان انتهاك سافر ونحذر من أي غزو بري
ذكرى رحيل «أبلة فضيلة».. حكاية صوت صنع ذاكرة الطفولة العربية
بلومبرج: ناقلات هندية تحمل الغاز المسال تعبر مضيق هرمز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

شاورلها تفتح.. أول أبواب سيارات تعمل بالإيماءات

عزة عاطف

بينما كان العالم ينظر إلى السيارات الصينية قبل عقدين من الزمن كخيار اقتصادي يفتقر إلى التكنولوجيا، قلبت شركات مثل "هواوي" الموازين في عام 2026 عبر طرازها الكهربائي الجديد "آيتو M8" (Aito M8). 

ولم تكتفِ السيارة بتقديم ميزات ذكية تقليدية، بل طرحت مفهوماً جديداً قد يبدو للبعض رفاهية مفرطة وللبعض الآخر ثورة تقنية، وهو "أبواب تعمل بالإيماءات" (Gesture-Controlled Doors)، حيث تفتح السيارة أبوابها لك بمجرد التلويح بيدك.

تقنيات التعرف على الوجه والذكاء الاصطناعي في Aito M8

تعتمد سيارة "آيتو M8" (الناتجة عن تعاون هواوي وسيريس) على منظومة متكاملة من كاميرات عالية الدقة وخوارزميات ذكاء اصطناعي متطورة. 

فبمجرد اقترابك من السيارة، يتعرف النظام على وجهك عبر تقنية "Facial Recognition" لفتح القفل تلقائياً، ثم يمكنك من خلال إيماءة بسيطة باليد توجيه الباب ليفتح كهربائياً دون الحاجة للمس المقابض. 

وتهدف هواوي من هذه الميزة إلى تسهيل الدخول للسيارة عندما تكون يداك مشغولتين بالأمتعة، أو ببساطة لإضفاء لمسة مستقبلية فريدة على تجربة القيادة.

الحلول الاحتياطية ومواجهة حالات الطوارئ

رغم الاعتماد الكلي على الكهرباء في فتح الأبواب، إلا أن مهندسي هواوي لم يغفلوا الجانب العملي؛ فالسيارة مزودة بمقابض يمكن سحبها يدويًا في حال رغبت في ذلك. 

وفي حالات الطوارئ مثل نفاد بطارية الـ 12 فولت، تتيح السيارة الوصول إلى "مفتاح فيزيائي" تقليدي لفتح الأبواب ميكانيكياً، مما يضمن عدم حصار الركاب داخل المقصورة، وهي نقطة كانت محل انتقاد واسع في السيارات الكهربائية التي تعتمد على الأنظمة الرقمية البحتة.

قرار الصين التاريخي بحظر المقابض "المخفية" في 2027

تأتي هذه الابتكارات في وقت حساس جدًا لصناعة السيارات في الصين؛ فبعد سلسلة من الحوادث المأساوية التي تعذر فيها إنقاذ الركاب بسبب فشل المقابض الكهربائية المخفية (Pop-out Handles) في الخروج بعد التصادم، أصدرت الحكومة الصينية قانونًا جديدًا (GB 48001-2026). 

وينص القانون على حظر المقابض المخفية تمامًا اعتبارًا من 1 يناير 2027، ملزمًا الشركات بضرورة وجود مساحة كافية لإدخال اليد (بأبعاد لا تقل عن 6×2 سم) وتوفير وسيلة فتح ميكانيكية واضحة لا تعتمد على الكهرباء.

التحدي الهندسي بين الأناقة ومعايير السلامة الجديدة

يضع القانون الصيني الجديد شركات مثل تسلا وشياويمي وهواوي أمام تحدٍ هندسي كبير؛ إذ سيتعين عليها إعادة تصميم أبواب سياراتها المستقبلية لتدمج بين الانسيابية الهوائية (التي توفرها المقابض المخفية) وبين المتطلبات القانونية الصارمة للسلامة. 

وبالنسبة لسيارة "آيتو M8"، فإن نظام التحكم بالإيماءات قد يظل قائماً كخيار تقني إضافي، لكنه لن يغني عن وجود مقبض بارز أو تجويف ميكانيكي واضح يسمح لرجال الإنقاذ بفتح الأبواب من الخارج في أجزاء من الثانية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر .. قرار نهائي من التعليم

النوم بعد صلاة الفجر

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

الاهلي

مدرب مفاجأة يقترب من قيادة الأهلي خلفاً لتوروب

توروب

صدمة للأهلي.. خالد الغندور يفجر مفاجأة حال رحيل ييس توروب

المتهم

شتمني بعد واقعة التحـ.رش بيوم.. أقوال فتاة الأتوبيس تكشف مفاجآت جديدة

حالة الطقس

أمطار ورياح مثيرة للرمال تضرب عدة مناطق.. تنبيهات عاجلة من الأرصاد حول طقس الأيام المقبلة

الأهلي

حسن المستكاوي يوجه رسالة نارية للاتحاد الأفريقي

محمد صبحي

الزمالك يقرر توقيع عقوبه ماليه ضخمه علي محمد صبحي

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف: الشائعات خطر على استقرار المجتمع .. وهذه سبل مواجهتها

وزارة الأوقاف

هل صيام الست من شوال من علامات قبول الطاعة في رمضان؟.. الأوقاف توضح

أعمال الرسول قبل الفجر

ماذا كان يفعل رسول الله قبل الفجر؟.. 7 أعمال ودعاء أبشر بمعجزة قريبة

بالصور

شهي ولذيذ.. طريقة عمل البرجر فى المنزل

طريقة عمل البرجر فى المنزل
طريقة عمل البرجر فى المنزل
طريقة عمل البرجر فى المنزل

أطعمة يفضل الابتعاد عنها مع فرط نشاط الغدة الدرقية

أعراض الغدة الدرقية
أعراض الغدة الدرقية
أعراض الغدة الدرقية

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

بعد نشر صدى البلد.. سقوط متحرش الميكروباص بسوهاج في قبضة الأمن بسوهاج| نهاية فضيحة الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد