ارتفاع محدود للأسهم الآسيوية بدعم التكنولوجيا.. وتراجع الأسواق الصينية مع بدء قمة ترامب وشي

سجلت الأسهم الآسيوية مكاسب محدودة خلال تعاملات الخميس، بدعم من الأداء القوي لأسهم شركات الرقائق والتكنولوجيا، فيما تراجعت الأسهم الصينية مع انطلاق القمة رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين في بكين.

واستمدت الأسواق الإقليمية إشارات إيجابية من “وول ستريت”، التي أغلقت عند مستويات قياسية خلال الليلة الماضية بدعم من أسهم التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية، بينما تجاهل المستثمرون إلى حد كبير المخاوف المرتبطة بالحرب الإيرانية وتأثيرها التضخمي؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الامريكي.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 0.1% خلال التداولات الآسيوية.

وتراجعت الأسهم الصينية مقارنة بنظيراتها الإقليمية، حيث انخفض مؤشر “سي إس آي 300” بنسبة 0.8%، فيما هبط مؤشر “شنغهاي المركب” بنسبة 0.7%.

وكان المؤشران قد سجلا في وقت سابق من الأسبوع أعلى مستوياتهما في 4 سنوات ونصف و11 عامًا على التوالي، قبل أن تتعرض الأسواق لعمليات جني أرباح.

وجاءت المكاسب القوية للأسهم الصينية خلال الفترة الماضية مدفوعة بترقب واسع للاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج الخميس.

ومن المنتظر أن يناقش الجانبان مجموعة من القضايا الرئيسية، من بينها الرسوم الجمركية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وكان ترامب قد وصل إلى بكين أمس الأربعاء برفقة عدد من كبار قادة الأعمال الأمريكيين، ما عزز الآمال بتحسن العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي بقية الأسواق الآسيوية، سجلت الأسهم مكاسب طفيفة بدعم من أسهم التكنولوجيا، رغم أن موجة الصعود في القطاع بدت وكأنها بدأت تفقد زخمها.

وارتفع مؤشر “كوسبي” الكوري الجنوبي، الذي كان من أبرز الأسواق أداءً خلال الأسابيع الأخيرة، بنسبة 0.2% الخميس، كما صعد مؤشر “نيكي 225” الياباني بالنسبة نفسها.

وسجل مؤشر “هانج سنج” في هونج كونج ارتفاعًا بنسبة 0.7%، بدعم رئيسي من قفزة سهم “علي بابا جروب” بنسبة 5%، بعد إعلان عملاق الإنترنت عزمه زيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما ساعد المستثمرين على تجاوز نتائج الأرباح الضعيفة للربع الرابع.

وفي المقابل، تراجعت أسواق أخرى، حيث انخفض مؤشر “إيه إس إكس 200” الأسترالي بنسبة 0.1%، ليواصل خسائره للجلسة الخامسة على التوالي وسط تصاعد المخاوف من صدمة اقتصادية وتضخمية ناتجة عن الحرب الإيرانية.

كما تراجع مؤشر “ستريتس تايمز” السنغافوري بنسبة 0.2%، فيما هبطت العقود الآجلة لمؤشر “نيفتي 50” الهندي بنسبة 0.2%.