تكنولوجيا وسيارات

مواصفات سيتروين C5 اير كروس موديل 2026

إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: سيتروين C5 اير كروس موديل 2026، وتنتمي C5 اير كروس لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

محرك سيتروين C5 اير كروس موديل 2026

تحصل سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 165 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 201 كم/ساعة، وتحتاج إلي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 53 لتر، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصلا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.4 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ سيتروين C5 اير كروس موديل 2026

زودت سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

مواصفات سيتروين C5 اير كروس موديل 2026

تحتوي سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام اقفال أبواب يعمل باللمس، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبها بلوتوث .

بالاضافة إلي ان سيتروين C5 اير كروس موديل 2026 بها، نظام تحكم في عجلة القيادة ، ونوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج فاميه، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وإنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وكاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر سيتروين C5 اير كروس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 590 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 730 ألف جنيه .

