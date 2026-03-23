تكنولوجيا وسيارات

بوجاتي تصنع عجلة سعرها أغلى من تويوتا كورولا

دراجة بوجاتي فاكتور ون
عزة عاطف

بينما تشتهر شركة بوجاتي الفرنسية بصناعة أسرع السيارات الخارقة في العالم، قررت العلامة التجارية العريقة في مارس 2026 نقل هندستها الفائقة إلى عالم الدراجات الهوائية. 

وكشفت الشركة عن أيقونتها الجديدة “بوجاتي فاكتور ون”، وهي دراجة هوائية متطورة تم تطويرها بالتعاون مع شركة "فاكتور بايكس" (Factor Bikes)، لتقدم مزيجًا فريدًا بين خفة الوزن الفائقة والديناميكا الهوائية التي تميز سيارات شيرون وفيرون.

هندسة السيارات الخارقة في هيكل من ألياف الكربون

تعتمد دراجة بوجاتي الجديدة على مبادئ هندسية مستمدة مباشرة من سيارات الهايبر كار، حيث تم استخدام ألياف الكربون عالية الجودة في بناء الهيكل لضمان أقصى درجات الصلابة مع أقل وزن ممكن. 

وتزعم بوجاتي أن هذه الدراجة هي الأسرع في العالم ضمن المواصفات المعتمدة من الاتحاد الدولي للدراجات (UCI)، حيث تم تصميم الإطار لتقليل مقاومة الهواء إلى أدنى مستوياتها، مع استلهام بعض التفاصيل الجمالية من طراز "تايب 35" التاريخي الذي سطر أمجاد بوجاتي في سباقات القرن الماضي.

ندرة تتجاوز سيارة شيرون وإصدار محدود للغاية

لا تكمن قيمة هذه الدراجة في تقنياتها فحسب، بل في ندرتها الشديدة التي تجعلها قطعة فنية لهواة الاقتناء؛ حيث أعلنت بوجاتي عن إنتاج 250 وحدة فقط عالميًا، وهذا الرقم يجعلها أكثر ندرة من سيارة بوجاتي شيرون التي تم إنتاج 500 نسخة منها. 

ويعكس هذا التوجه استراتيجية بوجاتي في التوسع خارج نطاق العجلات الأربع، وتقديم منتجات حصرية تحمل روح العلامة الفرنسية في قطاعات الرفاهية والرياضات النخبوية.

سعر خيالي يتخطى تكلفة السيارات العائلية الحديثة

أثار السعر المعلن لدراجة "فاكتور ون" دهشة المتابعين، حيث يبلغ سعر النسخة الواحدة 23,599 دولارًا (ما يعادل قرابة 1.2 مليون جنيه مصري بدون رسوم). 

وهذا السعر يجعل الدراجة أغلى من سيارات سيدان شهيرة مثل "تويوتا كورولا" بمواصفاتها القياسية، مما يضعها في فئة خاصة جداً تستهدف الأثرياء الذين يبحثون عن التميز التقني والارتباط بعلامة بوجاتي حتى في جولاتهم الرياضية البسيطة.

مواصفات تقنية وتصميم مستوحى من تاريخ بوجاتي العريق

تأتي الدراجة مزودة بأحدث أنظمة نقل الحركة الإلكترونية والمكابح الهيدروليكية المتقدمة لضمان أداء رياضي محترف. 

وحرص المصممون على إضافة لمسات بوجاتي الخاصة، مثل اللون الأزرق الشهير وشعار "EB" الذي يزين الهيكل، بالإضافة إلى مقعد ومقابض مصنوعة من مواد فاخرة تمنح الراكب شعورًا بالراحة والرفاهية.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من مشاريع بوجاتي الطموحة التي تشمل الساعات الفاخرة والأثاث المنزلي، لترسيخ مكانتها كعلامة تجارية شاملة لنمط الحياة الفاخر.

حالة الطقس غدا.. ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات وأمطار على هذه المناطق

