الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

شاشة خفية.. فولكس فاجن تكشف عن سيارة أطلس 2026

فولكس فاجن أطلس
عزة عاطف

في مشهدٍ يجسد التباين الصارخ في استراتيجيات التصنيع الألماني لعام 2026، تبرز مواجهة تقنية ومادية مثيرة بين سيارتين تنتميان لفئة الـ "SUV" الرياضية، وهما "فولكس فاجن أطلس كروس سبورت" و"مرسيدس بنز EQS SUV". 

ورغم تساويهما المفاجئ في التقييم الإجمالي المبني على البيانات بنسبة 3.60 من 5، إلا أن كل مركبة منهما تعبر عن فلسفة مختلفة تمامًا، سواء في نوع الطاقة المستخدمة أو في القيمة السعرية الموجهة للمستهلك النهائي.

فولكس فاجن أطلس كروس سبورت الخيار العملي الأنيق

تمثل سيارة "أطلس كروس سبورت" لعام 2026 الحل المثالي لمن يبحث عن توازن دقيق بين المساحة الرحبة والسعر المنطقي، حيث يبدأ سعرها من 50,495 دولارًا. 

وتعتمد هذه السيارة المكونة من 5 مقاعد على محرك احتراق داخلي تقليدي متطور، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للعائلات التي ترغب في الاعتمادية الألمانية دون الدخول في تعقيدات الشحن الكهربائي. 

وتأتي فئة "Highline" لتقدم حزمة تقنية متكاملة تجعل تجربة القيادة اليومية مريحة وآمنة بشكلٍ ملموس، مع الحفاظ على هوية بصرية رياضية وجريئة تلفت الأنظار على الطرقات السريعة.

مرسيدس بنز EQS SUV قمة التكنولوجيا الكهربائية الفاخرة

على الجانب الآخر من المعادلة، تتربع "مرسيدس EQS SUV" على عرش الفخامة الكهربائية بسعر يبدأ من 131,800 دولار، وهو ما يعادل تقريبًا ضعف ثمن منافستها من فولكس فاجن مرتين ونصف. 

وتستهدف مرسيدس بهذا الطراز شريحة النخبة التي تنشد الهدوء التام والأداء الصامت، حيث توفر مقصورتها الداخلية تجربة رقمية فائقة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وشاشات عرض عملاقة. 

ورغم أنها تشترك مع الأطلس في عدد المقاعد البالغ 5 مقاعد في فئتها الأساسية، إلا أنها تتفوق في جودة المواد المستخدمة والحلول البيئية المستدامة التي تجعلها رمزًا للرفاهية المستقبلية في عام 2026.

يثير تساوي السيارتين في التقييم العام بنسبة 3.60 علامات استفهام حول الجدوى الاقتصادية للفخامة المفرطة، فبينما تقدم فولكس فاجن أداءً ميكانيكيًا صلبًا وتجهيزات حديثة بسعر منافس، تستهلك مرسيدس جزءًا كبيرًا من تكلفتها في تطوير البطاريات والأنظمة البرمجية المعقدة. 

ويعكس هذا التساوي أن المستهلك الذي يختار "أطلس" يحصل على قيمة مادية ممتازة مقابل كل دولار يدفعه، في حين أن مشتري "مرسيدس" يدفع ثمن الحصرية والتميز التكنولوجي والارتقاء إلى عصر الطاقة النظيفة الذي لم يصبح متاحًا للجميع بشكلٍ كامل بعد.

تركز فولكس فاجن بشكلٍ أساسي على الجانب الوظيفي من خلال توفير مساحات تخزين خلفية واسعة وسهولة في الوصول إلى أدوات التحكم، مما يجعلها سيارة ملائمة للرحلات الطويلة والمهام الشاقة.

في المقابل، تولي مرسيدس اهتمامًا فائقًا بالتفاصيل الدقيقة مثل الإضاءة المحيطية التفاعلية وأنظمة تنقية الهواء المتقدمة، لتخلق بيئة داخلية معزولة تمامًا عن ضجيج العالم الخارجي. وهذا التباين يجعل الاختيار بينهما يعتمد كليًا على نمط حياة المستخدم؛ فإما البحث عن سيارة "SUV" قوية وعملية، أو الاستثمار في "يخت" بري كهربائي يمثل واجهة اجتماعية وتقنية مرموقة.

عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟

ازالة تعدي
محل
مصطفى حجاج
