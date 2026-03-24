شيفروليه أوبترا 2026 تباع بهذه المواصفات

يتوافر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

شيفروليه أوبترا موديل 2026

ويأتي من بين هذه الإصدارات- بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية- السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026، والتي تنتمي إلى فئة السيارات السيدان.

محرك شيفروليه أوبترا موديل 2026

تحصل سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 على قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 98 حصانا، وبها خزان وقود سعة 45 لترا، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك.

وسائل الأمان في شيفروليه أوبترا موديل 2026

زودت سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD|، وحساسات خلفية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

مواصفات شيفروليه أوبترا موديل 2026

تمتلك سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، ونظام تحكم في عجلة القيادة، ونوافذ كهربائية أمامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج فاميه، وتكييف، وريموت كنترول، ومرايات كهربائية، وباور ستيرنج، وفرش مقاعد من القماش، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وجنوط رياضية، وإنذار ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب، ومصابيح ضباب، وكاميرا خلفية.

سعر شيفروليه أوبترا موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 699 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 724 ألف جنيه.