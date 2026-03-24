قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لغز مأساة الإسكندرية.. اعترافات صادمة للمتهم بإنهاء حياة والدته وأشقائه الخمسة
آلاف السفن عالقة خلف مضيق هرمز.. شريان الطاقة العالمي يختنق بين نيران التصعيد وصفقات التهدئة
إيران تنفي فرض رسوم عبور بقيمة مليوني دولار على السفن في مضيق هرمز
علي وشك الرحيل.. نجوم سوبر يطلبون الخلع في الأهلي
لسوء الأحوال الجوية.. وكيل الأزهر : الأربعاء والخميس إجازة بجميع المعاهد الأزهرية
إحالة فؤاد الهاشم للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة عابدين
اللي بيحصل عيب وحرام.. شوبير يكشف المسكوت عنه في الأهلي
تعطيل الدراسة في المدارس .. لماذا تقرر تعميم القرار بجميع المحافظات؟
إيران تفرض رسومًا مليوني دولار على عبور السفن بمضيق هرمز
تعليق الدراسة غداً وبعد غد في مصر بالمدارس|وزير التعليم: هدفنا حماية الطلاب
تعطيل الدراسة في المدارس لمدة يومين .. وزير التعليم: الإجازة للطلاب والمعلمين
عباس شراقي لـ صدى البلد: شمال مصر على موعد مع أمطار وبرودة غير معتادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تعمل بعد نفاد البطارية.. ما هي تقنية Q4 في سيارات ألفا روميو؟

عزة عاطف

تعد تقنية "Q4" للدفع الرباعي العمود الفقري للهوية الميكانيكية لعلامة “ألفا روميو”، حيث تمثل الانصهار المثالي بين الأداء الرياضي الإيطالي وأعلى معايير الأمان العالمي. 

وفي عام 2026، لم تعد هذه التقنية مجرد إضافة تقنية، بل أصبحت فلسفة هندسية متكاملة تسيطر على 26% من مبيعات العلامة عالميًا، مقدمةً حلولاً ذكية توازن بين الاندفاع الخلفي الكلاسيكي والجر الرباعي الاستباقي عند الحاجة تمامًا.

عبقرية نظام Q4 في طرازي جوليا وستيلفيو

تتجسد قمة الهندسة الميكانيكية في طرازي "Giulia" و"Stelvio"، حيث يعتمد نظام "Q4" على وحدة نقل حركة نشطة (ATC) تزن أقل من 11 كجم. 

صمم النظام ليعطي الأولوية للدفع الخلفي بنسبة 100% في الظروف العادية للحفاظ على رشاقة التوجيه، ولكن بمجرد اقتراب العجلات من فقدان التماسك، يقوم النظام بنقل ما يصل إلى 50% من عزم الدوران إلى المحور الأمامي في أقل من 150 مللي ثانية. 

هذا التوزيع اللحظي للقوة يضمن استجابة مرجعية في فئتها، مما يجعل "ستيلفيو" تحديدًا الخيار الأول بنسبة مبيعات تصل إلى 90% لهذا النظام.

الثورة الكهربائية في جونيور وتونالي

انتقلت ألفا روميو بنظام "Q4" إلى عصر الرقمنة والكهرباء عبر طرازي "Junior" و"Tonale". 

في هذه الفئات الهجينة، يتم تحقيق الدفع الرباعي دون أي اتصال ميكانيكي (عمود دوران) بين المحورين، حيث يتولى محرك كهربائي مستقل تمامًا إدارة العجلات الخلفية. 

وتبرز في طراز "Junior Ibrida" تقنية "Power Looping" المبتكرة، والتي تضمن استمرار عمل الدفع الرباعي حتى عند نفاد شحن البطارية، حيث يتحول المحرك الأمامي إلى مولد يغذي المحرك الخلفي مباشرة، مما يضمن تماسكًا مستمرًا في أقسى الظروف الجوية.

أوضاع القيادة الذكية وإدارة العزم

يرتبط نظام "Q4" بشكلٍ عضوي بمحدد أوضاع القيادة الشهير "DNA" الخاص بألفا روميو. ففي وضع "Dynamic"، يتم ضبط النظام لتوفير أقصى تماسك عند الخروج من المنعطفات، مما يقلل من ظاهرة الانحراف الأمامي (Understeer) ويمنح السائق ثقة مطلقة. 

أما في وضع "Advanced Efficiency"، فيركز النظام على كفاءة استهلاك الوقود عبر فصل الدفع الرباعي آليًا عند السرعات الثابتة التي تزيد عن 90 كم/س، مع بقائه في حالة تأهب تام للتدخل فور استشعار أي تغير في طبيعة الطريق.

إرث تاريخي يمتد لقرن من الزمان

لا يعد نظام "Q4" وليد اليوم، بل هو نتاج تجارب بدأت منذ عشرينيات القرن الماضي ووصلت للتطبيق الفعلي عام 1951 مع طراز "Matta". 

وانتقل هذا الإرث من سيارات السباق التي هيمنت على بطولة "DTM" في التسعينيات إلى سيارات الطرق الحالية. واليوم، تتوفر تقنية "Q4" بمحركات ديزل وبنزين تيربو، وصولًا إلى نسخة "Quadrifoglio" الأسطورية بقوة 520 حصانًا، لتؤكد أن ألفا روميو نجحت في تطويع الدفع الرباعي ليخدم متعة القيادة لا ليقيدها.

بالنسبة لأسواق الشرق الأوسط، يبرز طراز "Tonale" بمحرك "2.0 GME" وقوة 268 حصانًا، مع نظام دفع رباعي ميكانيكي يعتمد على وحدة نقل طاقة (PTU) متطورة.

تتيح هذه المنظومة تسارعًا من الثبات إلى 100 كم/س في غضون 6.5 ثوانٍ فقط، مما يجعلها تتفوق في الأداء الديناميكي والعملي داخل المدن المزدحمة أو الطرق السريعة المفتوحة، مع الحفاظ على بصمة ألفا روميو الفريدة في كل تفاصيل الحركة.

تقنية Q4 تقنية ألفا روميو Q4 مواصفات تونالي هايبرد نظام Power Looping دفع رباعي جوليا 2026 مبيعات ألفا روميو 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

اجازة للطلاب والمعلمين بالمدارس الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 800 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات.. هل يسبب شرب الحليب حصوات الكلى؟.. الوشم يهدد النظر

الابراج

بعد إجازة العيد.. هذه الأبراج الأكثر حماسًا للعودة إلى العمل

اللب السوري

فوائد غير متوقعة للب السوري .. تجعلك تتناوله باستمرار

بالصور

3 كوارث أمريكية بوقت واحد.. حريق بمصفاة تكساس واصطدام طائرة ونيران تلتهم محكمة تاريخية

حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس
حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس
حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس

منجم فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع الحمص؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء منقوع الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء منقوع الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء منقوع الحمص؟

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام

عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام
عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام
عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام

فيديو

واقعة كرموز

لغز مأساة الإسكندرية.. اعترافات صادمة للمتهم بإنهاء حياة والدته وأشقائه الخمسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد