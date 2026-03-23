بقوة 382 حصانًا.. مواصفات تويوتا سوبرا 2026| صور

تعد تويوتا سوبرا واحدة من أشهر السيارات اليابانية التي انطلقت حول العالم، ومنها نسخة Track Edition AT، التي تمكنت من مواصلة التحدي لأقوى الاصدارات المقدمة من تلك الأيقونة.

تصميم تويوتا سوبرا يعزز الطابع الرياضي

تعتمد سيارة تويوتا على أبعاد خارجية مميزة من الفئة الرياضية، حيث يقل ارتفاعها عن 1.3 متر، مع طول إجمالي يتجاوز 4.3 متر وقاعدة عجلات قصيرة نسبيًا، بينما يبلغ عرض السيارة نحو 1.85 متر، كما تأتي مزودة بمصابيح أمامية بتقنية LED، وعجلات رياضية بقياس 19 بوصة مصنوعة من الألمنيوم.

محرك تويوتا سوبرا Track Edition AT

تعتمد تويوتا سوبرا 2026 على محرك بنزين مزود بشاحن توربيني مكون من ست أسطوانات بسعة 3.0 لتر، يولد قوة تصل إلى 382 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 500 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، يعمل مع نظام دفع خلفي، وتصل كفاءة استهلاك الوقود إلى أكثر من 14 كيلومترًا لكل لتر.

أداء تويوتا سوبرا Track Edition AT

تنطلق تويوتا سوبرا من الثبات إلى سرعة تقارب 100 كيلومتر في الساعة خلال أقل من 4 ثوانٍ، كما تصل سرعتها القصوى إلى نحو 249 كيلومترًا في الساعة.

مقصورة وتجهيزات تويوتا سوبرا

تضم السيارة مقاعد بمواد تجمع بين الجلد أو الكانتارا، مع تصميم رياضي ودعم للتعديل الكهربائي لكل من السائق والراكب الأمامي، وتضم شاشة معلومات وترفيه بحجم 8.8 بوصة تدعم Apple CarPlay ونظام الملاحة، إلى جانب نظام صوتي من JBL يضم 12 سماعة، وتشمل التجهيزات أيضًا شاشة عرض على الزجاج الأمامي، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف.

وتزود السيارة بمجموعة من أنظمة السلامة، حيث تضم 7 وسائد هوائية، إلى جانب أنظمة المكابح المانعة للانغلاق وتوزيع قوة الكبح إلكترونيًا، كما تشمل أنظمة التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، إلى جانب تقنيات التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، وتدعم هذه المنظومة نظام قراءة الطريق مع التحذير عند الخروج من المسار.