الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
تكنولوجيا وسيارات

أرخص 5 سيارات في مصر موديل 2026.. بالأسعار

صبري طلبه

يحتوي السوق المصري على باقة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف وفقًا للتصميمات الداخلية والخارجية، والموديلات وبلد المنشأ، إلى جانب التنوع الفني والتقني، بالإضافة إلى عامل السعر والذي يشكل أهمية كبيرة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات في مصر موديل 2026

بايك يو 5 بلس

زودت السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه ضخ 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وتتراوح أسعار السيارة بين 724,900 و 854,900 جنيه.

شيري أريزو 5

تأتي شيري أريزو 5 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصانًا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي طرازCVT، أو مانيوال، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 690,000 جنيه و 775,000 جنيه.

جاك S2

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه أن ينتج قوة إجمالية قدرها 113 حصانا، وناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.8 ثانية، وبسعر 709,900 جنيه.

شيفروليه أوبترا

دعمت السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 98 حصانًا، و140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، ومقترن بناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء CVT، وبسعر يبدأ من 699,900 إلى 724,900 جنيه.

نيسان صني

تضم السيارة محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 108 حصانًا، و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 5 غيار مانيوال للفئة الأولى، وآخر أوتوماتيك 4 غيار، وبسعر يبدأ من 645,000 جنيه وصولًا إلى 765,000 جنيه.

