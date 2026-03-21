أخبار السيارات| 5 عربيات موفرة في البنزين موديل 2026.. تحديثات جديدة ‏لـ جيب كوماندوز .. بورشه تعيد إحياء “المانيوال”.. عودة فولجا الروسية بـ Volga K50

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



- وحوش الاقتصادية.. 5 سيارات موفرة في البنزين موديل 2026 ‏

شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم مرة ‏اخرى خلال اقل من شهر، والبعض الاخر قام بتثبيت أسعار سياراته، بعد وقوع ‏الازمة الاخيرة والحرب الايرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏



- قبل وصولها الخليج.. تحديثات جديدة ومستقبل هجين ‏لـ جيب كوماندوز 2026‏

كشفت جيب ‏Jeep‏ مع بداية مارس 2026 عن النسخة المحدثة من جيب كوماندوز ‏‏2026‏، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها داخل أسواق الخليج، خاصة مع تزايد ‏الطلب على السيارات العائلية ذات الدفع الرباعي. ‏



- سعر شيفروليه أوبترا 2007 المستعملة

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ، فمنها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏



- بورشه تعيد إحياء “المانيوال” بطريقة لم يتوقعها أحد

رغم التراجع الحاد لـ ناقل الحركة اليدوي في صناعة السيارات، تواصل بورشه تمسكها بهذه الفكرة، ليس بدافع الحنين فقط، بل عبر محاولة إعادة تعريفها بالكامل، أحدث فصول هذه المحاولة جاء من خلال براءة اختراع جديدة قد تعيد رسم مستقبل القيادة.



- عودة فولجا للساحة.. كروس أوفر جديدة تعيد إحياء العلامة الروسية

أعلنت فولجا Volga عن عودتها إلى سوق السيارات عبر طراز جديد يحمل اسم Volga K50، في خطوة تهدف لإحياء واحدة من أشهر العلامات الروسية، والدخول بقوة في فئة الكروس أوفر التي تشهد منافسة متزايدة محليا وعالميا.



- تحفة ميكانيكية نادرة.. بوجاتي تكشف عن فيرون FKP Hommage بقوة خارقة

أزاحت بوجاتي Bugatti الستار عن إصدار فريد يحمل اسم “Veyron FKP Hommage”، ضمن برنامجها الحصري للسيارات المصممة لمرة واحدة، في خطوة تمزج بين الإرث التاريخي وأقصى ما وصلت إليه تكنولوجيا الأداء.



- التصميم النهائي.. ظهور ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات بقوة 1000 حصان.. شاهد

أعلنت ريد بول رسميا عن التصميم النهائي لسيارتها الخارقة RB17، وهي واحدة من أكثر السيارات تطرفا على الإطلاق، والمخصصة للاستخدام على الحلبات فقط دون أي نية للقيادة على الطرق العامة.